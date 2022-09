নগাঁও, 16 ছেপ্টেম্বৰ: কেইদিনমান পূৰ্বে প্ৰকাশ পোৱা NCRB ৰিপ’ৰ্ট মতে (NCRB report 2022), দেশৰ ভিতৰতে নাৰীজনিত অপৰাধৰ ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় স্থানত আছে অসম (Crime against women in Assam) ৷ দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক নাৰীজনিত অপৰাধ সংঘটিত হোৱা উত্তৰ প্ৰদেশতকৈ মাত্ৰ কেইটামানহে অপৰাধৰ সংখ্যা কম অসমত ৷ এই বিষয়টোৱে সচেতন মহলত উদ্বেগ সৃষ্টি কৰাৰ মাজতে নিতৌ ইটোৰ পিচত সিটো নাৰীজনিত অপৰাধৰ ঘটনা ৰাজ্যত সংঘটিত হৈয়েই আছে ৷ নগাঁৱতো বিগত কেইদিনত এনে জঘন্য ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে (Crime in Nagaon district)৷

কিশোৰী অপহৰণ আৰু মহিলাক হত্যাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত শুকুৰবাৰে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলেয়ে । দুয়োটা ঘটনা সন্দৰ্ভত কেতবোৰ তথ্য আৰু আৰক্ষীৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰে আৰক্ষী অধীক্ষক গৰাকীয়ে (Nagaon SP on recent crime) ৷

তেওঁ কয় যে, নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত বৃহস্পতিবাৰে মুমূৰ্ষু অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা কিশোৰীগৰাকী অপহৰণ হোৱা নাছিল (Allegation of minor girl rape) ৷ নিজ ইচ্ছাৰে ঘৰৰ পৰা গৈছিল কিশোৰীগৰাকী ৷ যাৰ বাবে কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে দাখিল কৰা নাছিল কোনো অভিযোগ ৷ বৃহস্পতিবাৰে বিয়লিৰ ভাগতহে ব্যক্তিগৰাকীয়ে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে থানাত ৷

অৱশ্যে কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰা হৈছিল নে নাই সেই সন্দৰ্ভত এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই বুলি কয় লীনা দলেয়ে ৷ কিশোৰীগৰাকী সুস্থ হোৱাৰ পাচতহে আৰক্ষী এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চিত হ’ব বুলি তেওঁ কয় ৷

ইফালে হয়বৰগাঁৱৰ গোটলাইপট্টিত যোৱা মঙলবাৰে হত্যাৰ বলি হোৱা আয়েশা ছিদ্দিকা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কয় যে, মহিলাগৰাকীক কোনো পৰিচিত লোকে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল (Woman murder in Nagaon) ৷ হত্যাৰ পাচত সমগ্ৰ ঘটনাটোক ডকাইতিৰ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰে হত্যাকাৰীয়ে ৷ আৰক্ষীয়ে দুয়োটা ঘটনাৰে ক্ষীপ্ৰ তদন্ত কৰি থকা বুলি জানিবলৈ দিয়ে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে ৷

উল্লেখ্য যে, নগাঁৱৰ হয়বৰগাঁৱৰ গোটলাইপট্টিত উদ্ধাৰ হৈছিল এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ (Woman body recovered)। আয়েছা ছিদ্দিকি নামৰ প্ৰায় ৫০ বছৰীয়া মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ ঘৰৰ ভিতৰতে পোৱা গৈছিল । হাত ভৰি বন্ধা অৱস্থাত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছিল (Nagaon murder case)। ঘৰৰ ভিতৰত সকলো সামগ্ৰী ছেদেলি ভেদেলি হৈ থকা অৱস্থাত পোৱা গৈছিল । যাৰ বাবে আত্মীয় আৰু স্থানীয় লোকে এয়া ডকাইতিৰ ঘটনা বুলি সন্দেহ কৰিছিল ।

কিন্তু আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক তদন্তত নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে হত্যাকাৰীয়ে মহিলাগৰাকীৰ জিভাখন কাটিছিল । আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰা মতে এয়া ডকাইতি ঘটনা নহয় (woman brutally killed in Nagaon) । কিয়নো মহিলাগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ গৰ্ভনিৰোধক সামগ্ৰীও উদ্ধাৰ কৰিছে (Contraceptive item found at murder victim house)। ঘৰটোত অসামাজিক কাৰ্যকলাপ চলি থকাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে । অৱশ্যে তদন্তৰ অন্ততহে জানিব পৰা যাব এই ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য ৷

