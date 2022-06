চামগুৰি, 26 জুন: আজি আন্তৰ্জাতিক ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱস (International Anti Drug Day) ৷ এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্ত আয়োজন কৰা হৈছে বিশেষ বিশেষ কাৰ্যসূচী । সমান্তৰালভাৱে নগাঁৱতো আন্তৰ্জাতিক ড্ৰাগছবিৰোধী দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আৰক্ষীয়ে দাহন কৰিলে ভিন্ন সময়ত জব্দ কৰা ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় সামগ্ৰী (Drug burning seized by Nagaon police) ।

দেওবাৰে বঢ়মপুৰ স্থিত ৰঙাজান খেল পথাৰত বিগত দুই তিনি বছৰ ধৰি নগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলাই জব্দ কৰা এই বৃহৎ সংখ্যক নিচাযুক্ত সামগ্ৰী জ্বলাই দিয়া হয় (Drugs seized by Nagaon Police) ৷ নগাঁও জিলা আৰক্ষীৰ লগতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোকৰ উপস্থিতিত নগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলেয়ে (Nagaon Superintendent of Police Leena Dale) হেৰ’ইন, ব্ৰাউন চুগাৰ, গাঞ্জাৰ লগতে নিচাজাতীয় টেবলেট আৰু কফ চিৰাপসমূহ জ্বলাই নষ্ট কৰি দিয়ে (Nagaon police burnt drugs and other narcotic items) ৷

দাহ কৰা নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সমূহৰ ভিতৰত প্ৰায় 1.652 কিলোগ্ৰাম হেৰ’ইন, ব্ৰাউন চুগাৰ 69.33 গ্ৰাম, গাঞ্জা 35.741 কেজি, কফ চিৰাপ 7948 বটল, 1,63,880 নিচাজাতীয় টেবলেট আৰু 202 গ্ৰাম মৰফিন বুলি আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে জানিব দিয়ে ৷ লগতে দাহ কৰা ড্ৰাগছ তথা নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খিনিৰ মূল্য আনুমানিক ১৫ কোটি টকা বুলি মন্তব্য কৰে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে ৷

উল্লেখ্য যে, 2021 চনত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে বুলড’জাৰ চলাই হেৰ’ইন, ব্ৰাউন চুগাৰ, গাঞ্জাৰ লগতে নিচাজাতীয় টেবলেট আৰু কফ চিৰাপসমুহ বিনষ্ট কৰিছিল । এই নিচাজাতীয় সামগ্ৰীখিনিৰ মূল্য প্ৰায় দেৰ লাখ কোটি বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

