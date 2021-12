নগাঁও, 21 ডিচেম্বৰ : মাইক্ৰ’ ফাইনেঞ্চৰ পৰা ঋণ (Micro finance loan in Assam) লৈ সৰ্বস্বান্ত হোৱা লোকৰ কাহিনী আপুনি পঢ়িছে বা দেখিছে ৷ ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে ঋণগ্ৰস্তৰ ঋণ মাফৰ বাবে আঁচনি গ্ৰহণ কৰাৰ বিষয়েও আপুনি জ্ঞাত ৷ কিন্তু জোকৰ দৰে আমাৰ সমাজৰ মাজত থাকি সুদৰ কাৰোবাৰ চলাই যোৱা (Illegal money laundering in Assam)সকলৰ বিষয়ে আপুনি বাৰু কিমান জানে ?

সাধাৰণ লোকৰ আৰ্থিক দৈন্যতাৰ(Financial crises of poor people) সুযোগ লৈ তেওঁলোকক সৰ্বস্বান্ত কৰি আহিছে এচাম সুদখোৰ লোকে ৷ সাধাৰণতে টকা সুদলৈ দিয়া এই কাৰোবাৰটো কৰিছিল কাবুল তথা আফগানিস্তানৰ পৰা ব্যৱসায় সূত্ৰে ভাৰত বা অসমলৈ অহা একাংশ লোকে (Kabuliawal in India) ৷ যাক কোৱা হয় কাবুলী ৷ কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰ নাথ ঠাকুৰৰ গল্প কাবুলীৱালাত (Kabuliwala written by Rabindranath Tegore) এই বিষয়ে বিশদভাৱে পোৱা যায় ৷ কিন্তু অসমৰ গাঁৱে-চহৰে থকা চুকত থাকি বুকত কামোৰা এচাম সুদখোৰ এতিয়া হৈ পৰিছে লোকেল কাবুলী ৷

সুদখোৰ কৃষ্ণকান্ত হাজৰিকাক আটক নগাঁও আৰক্ষীৰ

লোকেল কাবুলীৰ কৱলত পৰি বহুতেই নিজৰ মাটি-ভেটিও হেৰুওৱাৰ উপক্ৰম হ’বলৈ ধৰিছে ৷ অধিক সুদৰ হাৰত দুখীয়াক ধাৰলৈ ধন দিয়া এইসমূহ লোকেল কাবুলীয়ে সূদ বা মূলধন নাপালে কাঢ়ি নিয়ে গৃহস্থৰ সা-সম্পত্তি ৷ প্ৰয়োজনত মাটি-ভেটি কাঢ়ি ঋণগ্ৰস্তক অঘৰী কৰিবলৈও কুণ্ঠাবোধ নকৰে এইচাম লোকেল কাবুলীয়ে ৷

নগাঁৱতো যেন এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাস চলিছে লোকেল কাবুলীৰ (Local Kabuli terror in Nagaon)। অভাৱগ্ৰস্ত লোকক ধন দি সুদৰ নামত হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ একাংশ স্বয়ম্ভূ কাবুলীৱালাৰ বিৰুদ্ধে । সাধাৰণ লোকৰ অভাৱৰ পূৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি নিজ ইচ্ছামতেই লোকেল কাবুলীয়ে সুদ আদায় কৰে ঋণ লোৱা লোকৰ পৰা । আনকি ঋণ লোৱা লোকৰ পৰা উকা দলিলত চহী লোৱাৰ উপৰিও এ টি এম পৰ্যন্ত নিজৰ কব্জাত লয় একাংশ সুদখোৰে ।

সোমবাৰে নিশা নগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্রৰ নিৰ্দেশত নগাঁও সদৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় এজন লোকেল কাবুলীক (Nagaon police operation against local Kabuli) । নগাঁও সদৰ আৰক্ষী খানৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মনোজ ৰাজবংশীৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটা দলে নগাঁৱৰ উৰীয়াগাঁৱৰ কৃষ্ণকান্ত হাজৰিকাৰ ঘৰত চলায় অভিযান । আৰক্ষীৰ দলটোৱে চলোৱা অভিযানত সুদখোৰ কৃষ্ণকান্ত হাজৰিকাক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

অভিযানত আৰক্ষীৰ দলটোৱে বহু লোকৰ চহী থকা উকা দলিল জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । লগতে কৃষ্ণকান্ত হাজৰিকাৰ ঘৰৰ পৰাই বহু লোকৰ এ টি এমসহ বহু আপত্তিজনক নথি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষী । ধৃত কৃষ্ণকান্ত হাজৰিকাক অধিক তথ্যৰ বাবে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ।

উল্লেখযোগ্য যে, ড্ৰাগছ, চোৰ-ডকাইতৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক অভিযান অব্যাহত ৰখা আনন্দ মিশ্ৰ বাহিনীয়ে এইবাৰ সুদখোৰৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰা অভিযানে লোকেল কাবুলীৱালাৰ মাজত কঁপনিৰ সৃষ্টি কৰিছে । নগাঁওবাসীৰ আশা আৰক্ষীৰ পদক্ষেপে লোকেল কাবুলীৱালাৰ ত্ৰাসৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব বহুজনক ৷

