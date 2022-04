নগাঁও, 29 এপ্ৰিল : নগাঁও পৌৰসভা এলেকাৰ জাবৰক লৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি সৃষ্টি হৈ আহিছে এক জটিল সমস্যা । চহৰখনৰ যধে-মধে হোৱা জাবৰৰ দ'মৰ বাবে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে চহৰখনৰ সাধাৰণ লোক । অৱশেষত নগাঁও পৌৰ সভা গঠন হোৱাৰ পিছত শুকুৰবাৰে স্থায়ী ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ কাম আৰম্ভ কৰে নগাঁও পৌৰসভাই (Dumping Ground in Nagaon) ।

নগাঁও চহৰৰ নাতিদূৰৈৰ কাটিমাৰীত শুকুৰবাৰে নগাঁও পৌৰসভাই জাৱৰৰ গাড়ী লৈ উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ । ফলত অঞ্চলটোৰ স্থানীয় লোকে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ বিৰোধিতা কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে (Local people against setting up of dumping ground) । পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত নগাঁও পৌৰসভাৰ দায়িত্বত থকা প্ৰশাসনিক বিষয়া উপস্থিত হয় ৷ লগতে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ নিয়োগ কৰা হয় আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী ৷

ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডক লৈ নগাঁৱত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি

উল্লেখযোগ্য যে, দীৰ্ঘদিন ধৰি একাংশই এই ভূমিত কৃষিকাৰ্য কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছিল । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ বাবে চৰকাৰক ভূমি এৰি নিদিয়াৰ উদ্দেশ্যে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ বিৰোধিতা কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ইপিনে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ ফলত আৱাসিক এলেকাসমূহ সম্পূৰ্ণ দুৰ্গন্ধময় হৈ পৰাৰ আশংকাত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ বিৰোধিতা কৰিছে একাংশই (Nagaon locals protest shifting of dumping ground) ।

