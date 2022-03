নগাঁও, 3 মাৰ্চ : পত্নী নির্যাতনক লৈ ধৰ্ণা, প্ৰতিবাদ, গোচৰ, শাস্তি আদি ঘটনাই প্ৰায়েই দখল কৰে বাতৰিৰ শিৰোনাম (Crime news in Assam)। কিন্তু এইবাৰ স্বামী হত্যাকাৰী এগৰাকী পত্নীৰ বিৰুদ্ধে শাস্তি ঘোষণা কৰিছে নগাঁও আদালতে (court sentences woman to life imprisonment for killing husband)। স্বামী হত্যাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত মৰ্জিনা খাতুন নামৰ এগৰাকী মহিলাক হত্যাকাৰী হিচাপে চিহ্নিত কৰাৰ লগতে শাস্তি ঘোষণা কৰে আদালতে (Nagaon court verdict on murder case)। স্বামী হত্যাকাৰী মৰ্জিনা খাতুনক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড ঘোষণা কৰে ন্যায়াধীশ ৰক্তিম দুৱৰাৰ আদালতে ।

এই হত্যাৰ ঘটনাটো আছিল ২০১৩ চনৰ । নগাঁও জিলাৰ চামগুৰি থানাৰ অন্তৰ্গত ২ নং বৰঘুলিত সংঘটিত হৈছিল এক ভয়ংকৰ ঘটনা (Murder in Samaguri)। ২০১৩ চনৰ ২৭ মাৰ্চত গাঁওখনৰ মৰ্জিনা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে পাৰিবাৰিক কন্দলৰ ফলতেই স্বামী তাহেৰ আলীক অতি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰি মৃতদেহ বস্তাত ভৰাই লুকুৱাই ৰাখিছিল বিছনাৰ তলত ।

কিন্তু পুৱাই পৰিয়ালৰ অন্য সদস্যৰ তৎপৰতাত বিছনাৰ তলৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছিল মৰ্জিনা খাতুনৰ স্বামীৰ মৃতদেহ (Wife murdered husband in Nagaon)। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে সৃষ্টি হৈছিল ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ । ঘটনাসন্দৰ্ভত তাহেৰ আলীৰ দ্বিতীয় পত্নীয়ে চামগুৰি থানাত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ ।

এই এজাহাৰৰ ভিত্তিত চামগুৰি আৰক্ষীয়ে ১১৮/১৩ নম্বৰত এক গোচৰ ৰুজু কৰাৰ লগতে মহিলাগৰাকীক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰি আৰম্ভ কৰিছিল গোচৰটোৰ তদন্ত । আৰক্ষীয়ে কম সময়ৰ ভিতৰতেই আদালতত দাখিল কৰিছিল গোচৰটোৰ অভিযোগনামা । সেই মৰ্মে নগাঁও জিলা ও সত্ৰ ন্যায়ধীশ আদালতত ৫৭৭/১৩ নম্বৰত চলি আছিল গোচৰটোৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া । গোচৰটোত চৰকাৰী পক্ষৰ হৈ যুক্তি দর্শাইছিল জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা বিভা ফুকনে ।

অভিযুক্ত আৰু চৰকাৰী দুয়োপক্ষৰ যুক্তি আৰু সাক্ষী গ্ৰহণৰ অন্তত বৃহস্পতিবাৰে গোচৰটোৰ চূড়ান্ত ৰায়দান কৰে নগাঁও জিলা ও সত্ৰ ন্যায়ধীশ আদালতৰ ন্যায়ধীশ ৰক্তিম দুৱৰাই । উল্লেখযোগ্য যে, ২ নং বৰঘুলিৰ সেই চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডত সাঙোৰ খাই পৰিছিল এগৰাকী পুত্ৰৰ নামো । পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধেও হত্যাকাণ্ডটোত জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল যদিও বৃহস্পতিবাৰে আদালতে দোষমুক্ত ঘোষণা কৰে পুত্ৰক ।

