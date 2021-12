নগাঁও, 25 ডিচেম্বৰ : ৰাজ্যত এইবাৰ চলিছে সুদখোৰৰ তাণ্ডৱ ৷ সাধাৰণ লোকৰ আৰ্থিক দৈন্যতাৰ(Financial crises of poor people) সুযোগ লৈ এচাম সুদখোৰ লোকে(Money Lender Menace in Assam ) ঋণগ্ৰস্তৰ সা-সম্পত্তি কাঢ়ি নিয়াৰ দৰে কু-অভিসন্ধি ৰচনাত ব্যস্ত হৈছে ৷ এইচাম সুদখোৰ লোকে প্ৰয়োজনত ভেৰোণীয়া গুণ্ডাৰ হতুৱাই তেওঁলোকৰ কু-অভিসন্ধি বাস্তৱায়িত কৰি আহিছে ৷ এনে এক ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে নগাঁও চহৰত(money lender threatens loanees at nagaon) ৷

নগাঁও সদৰ আৰক্ষীয়ে কিছুদিন পূৰ্বে জিলাখনৰ উৰীয়াগাঁৱত অভিযান চলাই কৃষ্ণকান্ত হাজৰিকা নামৰ এটা সুদখোৰক আটক কৰা সময়তে শনিবাৰে পুনৰ পোহৰলৈ আহিছে আন এটা সুদখোৰৰ কাহিনী ৷ গৃহস্থক অধিক সুদত টকা ধাৰলৈ দি এইবাৰ সুদখোৰে ঋণগ্ৰস্তৰ মাটিবাৰী দখল কৰাৰ চক্ৰান্তত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে ৷ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নগাঁৱৰ জাৰণিত ৷

এইবাৰ সুদখোৰৰ লক্ষ্য ঋণগ্ৰস্তৰ মাটিবাৰীত

নগাঁও জিলাৰ আব্দুল জ্বলিল নামৰ এজন যুৱকে কচুৱাৰ প্ৰমিলা জাৰণিৰ হনুফা খাতুন নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ পৰা তিনি লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ টকা সুদত লৈছিল । মাহে মাহে সুদৰ টকা জ্বলিলে দি আহিছিল যদিও এটা মাহত সুদ দিব নোৱাৰাত জ্বলিলক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে । জ্বলিলক বিভিন্ন ধৰণে গালি গালাজ কৰাৰ লগতে ঘৰৰ খিৰীকিৰ আইনাকে ধৰি বিভিন্ন সা-সামগ্ৰী ভাঙি তাণ্ডৱ চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে হনুফাৰ বিৰুদ্ধে । আনকি সুদখোৰ হনুফাই জ্বলিলৰ মাটি পৰ্যন্ত দখল কৰাৰো চক্ৰান্ত চলোৱা বুলি অভিযোগ কৰিছে ।

ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰ

জ্বলিলে এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে কচুৱা থানাত এক গোচৰ ৰুজু কৰিছে । কিন্তু হানিফাৰ ভেৰোণীয়া গুণ্ডাই আৰক্ষীৰ সন্মুখতে মৃত্যুৰ ভাবুকি দিয়ে জ্বলিলক । এতিয়া প্ৰশ্ন হয় যে কচুৱা আৰক্ষীৰ সন্মুখতে ভাবুকি দিয়া হনুফা খাতুন আৰু ভেৰোণীয়া লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা ল'বনে ?

