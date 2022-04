বঢ়মপুৰ, 11 এপ্ৰিল : প্ৰত্যেক দিনাই পৰিৱৰ্তনৰ কথা কোৱা এইখন বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ দিনতে পুনৰ ৰাজপথত আৰম্ভ হ'ল মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ । নিৰ্বাচনৰ সময়ত মূল্যবৃদ্ধিৰ সমস্যাৰ পৰা ৰাইজক মুক্ত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া বিজেপি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ দিনত সম্প্ৰতি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আৰু ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ লগতে ঔষধৰ অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰি তুলিছে সাধাৰণ ৰাইজক (Petrol price hike in Assam) ৷

যাৰ ফলত ক্ষোভিত হৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ ৷ শেহতীয়াকৈ সোমবাৰে পেট্ৰ’ল-ডিজেল আদি ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ লগতে নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে কামপুৰত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে (KMSS protest against price hike) ৷

অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে KMSSৰ প্ৰতিবাদ

লগতে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুত্তলিকা দাহ কৰে ( KMSS burnt an effigy of PM and Assam CM at Kampur) ৷ ইয়াৰোপৰি, বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দি শাসনৰ গাদীত বহি এতিয়া দুখীয়াসকলৰ তেজ শুহি খাইছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতয়ে ।

তাৰোপৰি, যদি চৰকাৰে শীঘ্ৰে পেট্ৰ’ল-ডিজেলকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ নকৰে তেনেহ’লে অনাগত দিনত জংগী আন্দোলনৰ সূচনা কৰিব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ৷

