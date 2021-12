কলিয়াবৰ, 28 ডিচেম্বৰ : ইতিমধ্যে নৱবৰ্ষক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসী ৷ কিছুদিন আগত 31 ডিচেম্বৰৰ নিশা সুৰাপান কৰি গাড়ী চলোৱাৰ পৰা ৰাজ্যবাসীক বিৰত থাকিবলৈ ৰাজ্যবাসীক আহ্বান জনোৱাৰ উপৰিও এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা হাতত ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দশমৰ্মে সুৰাপান কৰি নিশা যান-বাহন চলোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পৰিবহণ বিভাগ তথা আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান ৷ ইতিমধ্যে যান-বাহন আইন অমান্য কৰি বাহন চলোৱাৰ ফলত বহুতে ভৰিবলগীয়া হৈছে জৰিমনা ৷

সুৰাসক্ত চালকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে কলিয়াবৰৰ পৰিবহন বিভাগ

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে দেওবাৰ আৰু সোমবাৰে সুৰাসক্ত চালকৰ বিৰুদ্ধে চলালে অভিযান (Operation drive against drink and drive) ৷ বিশেষকৈ নিশাৰ ভাগত 37 নং আৰু 38 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে চলাচল কৰা সকলো ট্ৰাক চালক-হেণ্ডিমেনৰ সুৰাপানৰ পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে অত্যাধিক বোজা কঢ়িওৱা বাহনক জৰিমনা বিহাৰ ব্যৱস্থা কৰে (Kaliabor traffic police operation against drink and drive) ৷

উল্লেখ্য যে, চৰকাৰৰ লগতে পৰিবহন বিভাগে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া নিয়ম উলংঘা কৰি প্ৰতি নিশাই একাংশ মালবাহী ট্ৰাকে 37 নং আৰু 38 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে চলাচল কৰি আহিছে ৷ যাৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে ৷ এনে ধৰণৰ আইন ভংগকাৰী চালকক নাকী লগোৱাৰ উদ্দেশ্যে বিগত দুটা দিন ধৰি জিলা পৰিবহন বিভাগে অভিযান চলাই বহু বাহনৰ পৰা জৰিমনা আদায় কৰে ৷

