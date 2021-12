কলিয়াবৰ, 20 ডিচেম্বৰ : শীত মানেই বনভোজৰ বতৰ ৷ পুৰণি বৰ্ষটোক বিদায় দি এটা নতুন বছৰক আদৰি লোৱাৰ এই সন্ধিক্ষণত সকলোৱে অন্ততঃ এটা দিন বিচাৰে হাঁহি-আনন্দৰ মাজেৰে পাৰ কৰিবলৈ (People enjoying picnic in end of the year) ৷ ব্যস্ততাময় জীৱনৰ সকলো ক্লান্তি একাষৰীয়া কৰি পৰিয়াল-কুটুম্ব অথবা বন্ধু-বান্ধৱৰ সৈতে অনাবিল আনন্দ উপভোগ কৰিবলৈ প্ৰায়সকলেই ওলাই যায় প্ৰকৃতিৰ বুকুৰ মনোমোহা স্থানসমূহলৈ (Natural landscape of Assam) ৷ হাঁহি-ধেমালিৰ মাজেৰে দিনটো পাৰ কৰাৰ লগতে ভিন্ন খাদ্য-সম্ভাৰৰো জুতি লয় সকলোৱে ৷ মুঠতে বনভোজ মানেই আনন্দৰে পৰিপূৰ্ণ এটা দিন ৷

অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতেই আছে কেতবোৰ মনোমোহা বনভোজ থলী (Picnic spots in Assam)৷ নদীৰ পাৰ, পাহাৰীয়া নিজৰাৰ পাৰ, চাহ বাগান, কাজিৰঙা, পবিতৰা, মানাহ আদিৰ দৰে অসমৰ বনাঞ্চলসমূহ এই সময়ত ভৰি পৰে বনভোজকাৰী দলেৰে ৷ মধ্য অসমৰ নগাঁও জিলাও ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় ৷ জিলাখনত আছে বহু কেইটা বনভোজ থলী (Popular picnic spots in Nagaon)৷ টেঙাপানী, আকাশীগংগা, লাওখোৱা, চম্পাৱতী জলপ্ৰপাত, হদহদী জলপ্ৰপাত, ত্ৰিশূলধাৰী, শিলঘাট, বাগৰি বনাঞ্চল, বুঢ়াপাহাৰ আদি বহু কেইটা স্থানত ভিৰ কৰেহি জিলাখনৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ বনভোজকাৰীৰ দলে ৷

আৰক্ষী অধীক্ষক সহিতে ত্ৰিশূলধাৰীত আৰক্ষীৰ বনভোজ

2021 ৰ বিদায় ক্ষণত ত্ৰিশূলধাৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিত শীতৰ কাঁচিয়লি ৰ’দত বনভোজৰ আমেজ ল’লে নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰ মহকুমাৰ আৰক্ষীৰ লোক সকলে (Kaliabor Police enjoying picnic in Trishuldhari) ৷ এই বনভোজলৈ আহিল জিলাখনৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰও ৷

দিনৰ 24 ঘন্টা অথবা বছৰৰ 365 টা দিনেই কৰ্তব্যত ব্ৰতী হৈ থকা আৰক্ষীৰ এই লোকসকলৰো থাকে আনন্দ-স্ফূৰ্তিৰে এখন্তে জীৱন উদযাপন কৰাৰ হাবিয়াস ৷ সেয়ে বছৰৰ শেহত এইদৰে সকলোৱে মিলি আমেজ ল’লে বনভোজৰ ৷ এই বনভোজত উপস্থিত থকা আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰ অভিভূত হৈ পৰে ত্ৰিশূলধাৰীৰ মনোমোহা সৌন্দৰ্যত (Nagaon SP Anand Mishra enjoying picnic) ৷

আৰক্ষী অধীক্ষক গৰাকীয়ে কয় যে, ত্ৰিশূলধাৰীক প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ জৰিয়তে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাবে আৰু অধিক জনপ্ৰিয় কৰিবলৈ তথা এক আকৰ্ষণীয় পৰ্যটন থলীত ৰূপান্তৰ কৰিবলৈ তেওঁ নিজাববীয়াকৈও চেষ্টা কৰিব (SP Anand Mishra hopes for publicity of Trishuldhari) ৷

উল্লেখ্য যে, যোৱা দুটা বছৰত ক’ভিড মহামাৰীৰ ত্ৰাসৰ বাবে ৰাজ্যত প্ৰায় ম্লান পৰি ৰৈছিল বনভোজৰ উছাহ (Covid affects on picnic in Assam) ৷ কিন্তু পুনৰ এইবাৰ দেখা গৈছে বিভিন্নজনক বনভোজৰ বাবে ওলাই অহা ৷ কিন্তু বহুতৰ মনত এতিয়াও ক’ভিডৰ আশংকা কমা নাই ৷ অৱশ্যে ৰাজ্যত বৰ্তমানেও চিনাক্ত হৈয়ে আছে ক’ভিড আক্ৰান্ত ৰোগী ৷ তাৰোপৰি নতুনকৈ পোহৰলৈ অহা অ’মিক্ৰণৰ সংক্ৰমণৰ ঘটনাই ৰাইজক কিন্তু চিন্তাত পেলাইছে (People in tension for Omicron) ৷ তাৰ মাজতো এইবোৰ চিন্তা-ভাৱনাৰ পৰা নিজকে এখন্তেক মুক্তি দিবৰ বাবেই ওলাই আহিছে বহুজন বনভোজলৈ ৷

