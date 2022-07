নগাঁও, 6 জুলাই : বান বিধ্বস্ত নগাঁৱত এতিয়া প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে বিভিন্ন ৰোগৰ (After flood disease in Nagaon)। বিশেষকৈ জাপানীজ এনকেফেলাইটিজ, ডায়েৰিয়া ৰোগক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে নগঞা ৰাইজ । বছৰৰ দ্বিতীয়টো বানে নগাঁও জিলাৰ কামপুৰ, ৰহাকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত বৃহৎ ক্ষতিসাধন কৰে । সম্প্ৰতি জিলাখনৰ বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হৈছে যদিও দুখ দুৰ্দশা আঁতৰা নাই বানাক্ৰান্তৰ । এতিয়াও বহু বানাক্ৰান্ত আশ্ৰয় ল’বলগীয়া হৈছে অস্থায়ী আশ্ৰয় শিবিৰত (Devastating flood in Nagaon) ।

একাংশ পৰিয়াল বান কমাৰ পিছত ঘৰমুৱা হৈছে যদিও জুৰুলা হৈ পৰিছে বানৰ কৱলত পৰি । এতিয়াও এমুঠি অন্নৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে বহু বানাক্ৰান্ত পৰিয়াল । ইয়াৰ মাজতে জিলাখনত হঠাৎ বৃদ্ধি পাইছে বিভিন্ন ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ । জিলাখনত সম্প্ৰতি জাপানীজ এনকেফেলাইটিজ আৰু ডায়েৰিয়া ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাক লৈ সৃষ্টি হৈছে আতংকৰ (Japanese Encephalitis outbreak in Nagaon)।

নগাঁৱত ডায়েৰিয়া-জাপানীজ এনকেফেলাইটিজৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱত আতংকিত ৰাইজ

ইতিমধ্যে জিলাখনৰ দুজনকৈ লোক জাপানীজ এনকেফেলাইটিজ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে (Two die of Japanese encephalitis in Nagaon)। নগাঁৱৰ জুৰীয়াৰ দগাঁৱৰ হামিদুল ইছলাম আৰু খুটিকটীয়াৰ সদানন্দ বৰুৱা নামৰ লোক দুজনে জাপানীজ এনকেফেলাইটিজ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুক সাৱটিবলগীয়া হৈছে ।

ইয়াৰোপৰি এই পৰ্যন্ত জিলাখনৰ ৭ গৰাকীকৈ লোক জাপানীজ এনকেফেলাইটিজত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হ’বলগীয়া হৈছে । জাপানীজ এনকেফেলাইটিজত আক্ৰান্ত সাতগৰাকীকৈ লোকক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ । সম্প্ৰতি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন জাপানীজ এনকেফেলাইটিজত আক্ৰান্ত নগাঁৱৰ সাতগৰাকীকৈ লোক ।

কেৱল এয়াই নহয় বান বিধ্বস্ত অঞ্চলত ডায়েৰিয়া ৰোগৰো প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধি পোৱা বুলি নগাঁও জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ । ডায়েৰিয়াতো আক্ৰান্ত হৈ ইতিমধ্যে তিনিজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি সংবাদ মাধ্যমক অৱগত কৰে নগাঁও জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকে (Three die of Diarrhoea in Nagaon) । নগাঁৱৰ বানাক্ৰান্ত এলেকাৰ ৩১ গৰাকীকৈ লোক ডায়েৰিয়াত আক্ৰান্ত হোৱা বুলিও উল্লেখ কৰে জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকে ।



বানৰ পিছত ডায়েৰিয়া আৰু জাপানীজ এনকেফেলাইটিজ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সকলোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈও আহ্বান জনাইছে স্বাস্থ্য বিভাগে ।

