কলিয়াবৰ, 13 জানুৱাৰী : আজি ভোগৰ উৎসৱ ভোগালীৰ উৰুকা । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ভোগৰ ভোগালীৰ প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত কলিয়াবৰবাসী (Preparation for Bhogali Bihu) ৷ বছৰেকৰ বিহুটিত এসাঁজ লগে-ভাগে খোৱাৰ বাবে সকলোৱে চলাইছে প্ৰস্তুতি (People across the state have geared up to celebrate Uruka today) ৷

বৃহস্পতিবাৰৰ পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যৰ বজাৰসমূহ ভৰি পৰিছে চিতল, ৰৌ, ভকুৱা আদি বিভিন্ন মাছেৰে ৷ চৌদিশে উথপথপ পৰিৱেশ ৷ বজাৰত ব্যাপক ভিৰ গ্ৰাহকৰ ৷ ক'ভিডৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ মাজেতেই পূৰ্বৰ তুলনাত কম হ'লেও, প্ৰায় 30 লক্ষাধিক টকাৰ মাছৰ ব্যৱসায়ৰে ভোগালীক আদৰিছে অসমৰ অন্যতম পাইকাৰী মাছৰ বজাৰ কলিয়াবৰৰ চুলুং বজাৰে (Uruka Fish market at Sulung Bazar) ৷

কলিয়াবৰৰ চুলুং বজাৰত গ্ৰাহকৰ ভিৰ

নিজৰ মন পচন্দৰ মাছ বিচাৰি গ্ৰাহকৰ সোঁত বৈছে চুলুং বজাৰলৈ ৷ বুধবাৰে নিশা 9 বজা পৰ্যন্ত মাছৰ বজাৰ বহাৰ লগতে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা 4 বজাৰ পৰাই চুলুং বজাৰৰ মাছৰ বজাৰত ৰৌ, বৰালি, চিতল, ভকুৱা আদি বিভিন্ন মাছৰ পয়োভৰ ঘটিছে ৷ উৰুকাৰ নিশা তৃপ্তিৰে এসাঁজ খোৱাৰ বাবে সকলোৱে কিনিবলৈ আহিছে মাছ ৷

বিগত বৰ্ষতকৈ এইবছৰ মাছৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে, যদিও একাংশ গ্ৰাহকে 4-12 কেজি ওজন পৰ্যন্ত মাছ ক্ৰয় কৰিছে ৷ যেন লগে-ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ বাবে বজাৰৰ ডাঙৰটো মাছ কিনাৰ এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতাহে চলিছে ৷

উল্লেখ্য যে, প্ৰতি বছৰে উৰুকাত হাজাৰ হাজাৰ গ্ৰাহকে ভিৰ কৰে চুলুঙৰ মাছৰ পাইকাৰী বজাৰত ৷ অসমৰ অন্যতম পাইকাৰী মাছৰ বজাৰ কলিয়াবৰৰ চুলুং বজাৰৰ পৰা অসমৰ প্ৰায় প্ৰতিখন জিলালৈ ৰপ্তানি হয় মাছ ।

