কলিয়াবৰ, 19 এপ্ৰিল : ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান ৷ শেহতীয়াকৈ মঙলবাৰে জখলাবন্ধা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰাৰ লগতে এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে (Drugs peddlers arrested by Jakhalabandha Police) ৷

ঘটনা অনুসৰি, এক গোপন খবৰৰ ভিত্তিত জখলাবন্ধা থানাৰ অন্তৰ্গত গৰুবন্ধাত অভিযান চলাই বিশাল চৌহান নামৰ এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে ৷ লগতে ড্ৰাগছ ভৰ্তি 8 টা কন্টেইনাৰ জব্দ কৰে ৷ জব্দকৃত ড্ৰাগছখিনিৰ পৰিমাণ 8.44 গ্ৰাম বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

জখলাবন্ধা আৰক্ষীৰ জালত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী

ইফালে, সোমবাৰে নিশা অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ খটখটী আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত জনক পুখুৰীৰত চলা এনে এক অভিযানত এগৰাকী মহিলা সহ দুজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে (Two drugs peddlers arrested at Khotkhoti) ৷ লগতে প্ৰায় 100 গ্ৰাম পৰিমাণৰ হেৰ’ইন জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে (Heroin seized at Assam Nagaland Border) ৷

কিন্তু আৰক্ষীৰ বেহু ফালি পলায়নৰ চেষ্টা কৰোতেই খটখটি আৰক্ষীয়ে গুলীয়াবলৈ বাধ্য হয় এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক (Police encounter at Khotkhoti) ৷ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী নুৰ উদ্দিন ৷

লগতে পঢ়ক: খটখটি আৰক্ষীৰ জালত মহিলা সহ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী : হেৰ’ইন জব্দ