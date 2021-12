নগাঁও , 31 ডিচেম্বৰ : এইবাৰ ড্ৰাগছৰ ঘাটিত পৰিণত হৈছে চিকিৎসকৰ চৰকাৰী আবাস । নগাঁৱৰ জুৰীয়াৰ দগাঁও প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ চৌহদত সংঘটিত হৈছে এই লজ্জাজনক ঘটনা ৷ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ চৌহদত থকা চিকিৎসকৰ আৱাসত চিকিৎসকৰ নেতৃত্বত গঢ়ি উঠিছে ড্ৰাগছৰ ঘাটি ৷

এক গোপন সূত্ৰৰ তথ্যৰ ভিত্তিত বৃহস্পতিবাৰে নিশা দগাওঁ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ চৌহদত থকা চিকিৎসক বিক্ৰম দাসৰ আৱাসত আৰক্ষী বিষয়া অদিত বড়োৰ নেতৃত্বত জুৰীয়া আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায় (Drugs Seized at Juria) ৷ এই অভিযানত চিকিৎসক বিক্ৰম দাসৰ চৰকাৰী আবাসৰ পৰা হেৰ'ইন জব্দ কৰা (Drugs Seized by Juria Police) ৰ লগতে ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থকা অৱস্থাত চিকিৎসকসহ চাৰিজনকৈ ড্ৰাগছ সেৱনকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Drug users including doctor arrested while consuming drugs) ।

ড্ৰাগছ সেৱন কৰি আৰক্ষীৰ জালত চৰকাৰী চিকিৎসক

আটকাধীন লোক কেইজন ক্ৰমে, দগাওঁ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ চিকিৎসক ডাঃ বিক্ৰম দাসৰ লগতে নেকিবুৰ ৰহমান, হিফজুৰ ৰহমান আৰু উমৰ ফাৰুক বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ চিকিৎসকেই ড্ৰাগছৰ আড্ডাৰ নেতৃত্ব দিয়া ঘটনাই অঞ্চলটোত ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ লগতে চিকিৎসাৰ দৰে পৱিত্ৰ সেৱাত জড়িত হৈ নিজৰ চৰকাৰী আবাসক ড্ৰাগছৰ ঘাটিলৈ পৰিণত কৰা চিকিৎসক বিক্ৰম দাসৰ বিৰুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে সচেতন মহলে । ইতিমধ্যে নগাঁও আৰক্ষীয়ে এইক্ষেত্ৰত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ৷

