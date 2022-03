নগাঁও, 13 মাৰ্চ : বৰবিহ ড্ৰাগছে ৰাজ্যৰ একাংশ যুৱপ্ৰজন্মক ধ্বংসৰ গৰাহলৈ লৈ যোৱা খবৰে নিতৌ সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰি আহিছে ৷ কিমান ভয়ংকৰভাৱে বিস্তাৰিত হ’ব পাৰে এই ড্ৰাগছৰ শিপাডাল, সেয়া সাধাৰণ লোকৰ কল্পনাতীত ৷ ড্ৰাগছৰ গ্ৰাসত পৰা এজন যুৱকে যি কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে সেয়া শুনিলে হতচকিত হৈ পৰিব আপুনি ৷

নগাঁও জিলাৰ জুৰীয়াৰ পূৱ মুকুন্দ আটি গাঁৱৰ ৰুফুল আমিন নামৰ যুৱকজন চিকাৰ হৈছিল ড্ৰাগছৰ (Drug peddler in Nagaon)৷ নিতৌ ড্ৰাগছ সেৱন নকৰিলে স্বাভাৱিকভাৱে থাকিব নোৱাৰে তেওঁ ৷ কিন্তু জুৰীয়াত তথা সমগ্ৰ নগাঁও জিলাতে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলাই থকা অভিযানৰ (Anti drug operation by Nagaon police) বাবে ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সন্মুখীন হ’ব লগা হৈছে সৰবৰাহকাৰী ৷ ফলত ড্ৰাগছ সেৱনকাৰীয়েও ড্ৰাগছ ক্ৰয় কৰিব পাৰ নাই ৷ ড্ৰাগছ নাপাই ৰুফুল আমিনে ল’লে বিকল্প ব্যৱস্থা ৷ ঘৰত থকা ইউৰিয়া সাৰ পানীৰ সৈতে মিলাই সেৱন কৰিলে ৰুফুলে (Drug peddler consume urea in Nagaon) ৷

কেৱল ইউৰিয়া সাৰেই নহয় মাকৰ নাৰ্ভৰ টেবলেটো একেলগে কেইবাটাও সেৱন কৰে ৰুফুলে ৷ ফলত অসুস্থ হৈ পৰে যুৱকজন ৷ ৰুফুলৰ অৱস্থা সংকটজনক হৈ পৰাত পৰিয়ালৰ লোকে ততাতৈয়াকৈ ভৰ্তি কৰায় দগাঁও প্ৰাৰ্থমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ৷ ৰুফুল এতিয়া চিকিৎসাধীন ৷ ড্ৰাগছে মানুহক কেনে পৰ্যায়লৈ লৈ যায়, তাৰ জলন্ত উদাহৰণ ৰুফুল ৷

