কলিয়াবৰ, 3 জানুৱাৰী : ঋতু পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে পূৰ্বৰ দৰেই বিগত বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে শীতকাল । আনহাতে বাৰিষাৰ পানীৰে উপচি থকা ৰাজ্যৰ জলাশয়সমূহ শীতকালত হৈ পৰিছে তৰাং । এই তৰাং খাল-বিল, জলাশয় আৰু নদ-নদীসমূহ এতিয়া পৰিনত হৈছে দেশী-বিদেশী হাজাৰ-হাজাৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ বিচৰণ ভূমিলৈ । ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই কলিয়াবৰৰ জয়সাগৰ দলনি (Joysagar Doloni at kaliabor) ৷

পিছে বিগত বছৰৰ তুলনাত এইবাৰ জয়সাগৰ দলনিত পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ আগমন পূৰ্বৰ তুলনাত যথেষ্ট হ্ৰাস পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে (Decrease the number of migratory birds at Joysagar Dolony) ৷ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ফ'ৰ এনিমেল নামৰ সংগঠনটোৱে নগাঁও বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল আৰু লাওখোৱা বুঢ়াচাপৰি বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ সমিতিৰ লগত সন্মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে কৰা জলচৰ পক্ষীৰ গণনাত ওলাইছে এই তথ্য ৷ দলনিখনলৈ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ আগমণ হ্ৰাস পোৱা (Decrease of Migratory Birds in Joysagar Doloni)ৰ তথ্যক লৈ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সকলে দুখ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে দলনিখনৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত স্থানীয় লোকসকলৰ মাজত সচেতনতা বৃদ্ধিৰ বাবে সকলোকে আহ্বান জনাইছে ৷

ক্ৰমাৎ হ্যাস পাই আহিছে জয়সাগৰ দলনিত পক্ষীকুলৰ আগমন

এই পক্ষী গণনাৰ লগত সংগতি ৰাখি আদ্ৰভূমি আৰু পক্ষী সংৰক্ষণৰ সজাগতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে জয়সাগৰ দলনিৰ পাৰৰ প্ৰকৃতিৰ বুকুত শিশু, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলৰ মাজত কুইজ আৰু চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাৰো আয়োজন কৰা হয় ৷

উল্লেখ্য যে, শীতকালত দেশী-বিদেশী বিভিন্ন পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ আশ্ৰয়স্থলী কলিয়াবৰৰ জয়সাগৰ দলনি প্ৰকৃতি প্ৰেমীসকলৰ বাবে আকৰ্ষণৰ এক অন্যতম কেন্দ্ৰ ৷ প্ৰবাদ অনুসৰি, স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহই তেখেতৰ চেনেহী জীয়ৰী জয়াৰ নামেৰে এই জলাশয়টোৰ নামাকৰণ কৰিছিল ৷

