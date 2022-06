নগাঁও, 17 জুন: বিহাৰৰ সংবাদ মাধ্যমৰ এক বাতৰিৰ আঁত ধৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত কৰায়ত্ব হ'ল বিহাৰৰ সুপৌলৰ পৰা এজন নাৰী তথা শিশু নিৰ্য‍াতনকাৰী ৷ শুকুৰবাৰে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত নগাঁও জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলে এখন সংবাদমেল আয়োজন কৰে ৷

আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে জনোৱা অনুসৰি জীৱন সাথী ডট কমৰ যোগেদি চিনাকী হৈ বিহাৰৰ এজন যুৱকৰ সৈতে কলিয়াবৰৰ জখলাবন্ধাৰ এগৰাকী যুৱতী বিয়াত বহিছিল ৷ পিছে যুৱতীগৰাকী স্বামীগৃহত নানা নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হয় (Domestic violence case) ৷ অৱশেষত বিহাৰ আৰক্ষীৰ কাষ চাপে মহিলাগৰাকী ৷

বিহাৰৰ পৰা নগাঁও আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে এজন নাৰী তথা শিশু নিৰ্য‍াতনকাৰী

তাৰ পিছতে বিহাৰ আৰক্ষীয়ে নিৰ্য‍াতনকাৰী পতি প্ৰিঞ্চ ৰাজ আৰ্য‍ক আটক কৰে ৷ ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে বিহাৰৰ আশ্ৰয় গৃহত আশ্ৰয় লৈ বিহাৰৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সহায়ৰ আহ্বান জনাইছিল ৷

মহিলাগৰাকীৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নগাঁও আৰক্ষীক মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়ে । ইপিনে, বিগত এপ্ৰিল মাহত বিহাৰ আৰক্ষীৰ সৈতে নগাঁও আৰক্ষীয়ে যোগাযোগ কৰাত বিহাৰ আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকীৰ লগতে তেওঁৰ কন্যা শিশুটিক অসমলৈ ৰে'লযোগে প্ৰেৰণ কৰে ।

ইফালে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ পৰা লাভ কৰা প্ৰয়োজনীয় তথ্য আৰু অভিযোগৰ ভিত্তিত বিহাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰখা অভিযুক্ত প্ৰিঞ্চ ৰাজ আৰ্য‍ক অসমলৈ আনিবলৈ সক্ষম হয় নগাঁও আৰক্ষী ৷ বৃহস্পতিবাৰে নগাঁৱত উপস্থিত হোৱাত অভিযুক্ত প্ৰিঞ্চ ৰাজ আৰ্য‍ক সোধা-পোচাৰ অন্তত শুকুৰবাৰে জখলাবন্ধা আৰক্ষী নিৱেশলৈ লৈ অহা হয় (Man sent to jail for allegedly harassing child and woman) ।

