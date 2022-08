চামগুৰি, 26 আগষ্ট: দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ ৭৫ টা বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতো যেন একাধিক সমস্যাৰ মাজত জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ৰাজ্যৰ চাহ শ্ৰমিকসকলে (Problems of tea labours)। শাসনাধিষ্ঠিত বিজেপি চৰকাৰখনেও নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে চাহ শ্ৰমিক ৰাইজক প্ৰদান কৰা প্ৰতিশ্ৰুতি আজি পৰিণত হৈছে কেৱল ফুটুকাৰ ফেনত । শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি মাত্ৰ ২৭ টকা বৃদ্ধি কৰি মুঠ ২৩২ টকা কৰিলে যদিও ক’ৰবাত যেন ৰাজনীতিৰ গোন্ধ পাইছে সদৌ অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ নগাঁও জিলা সমিতিখনে (Daily wages of tea labour in Assam)।

চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনত নমাৰ হুংকাৰ আটছাৰ

আটছাই দীৰ্ঘদিন ধৰি চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি ৩৫১ টকা কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাই অহাৰ বিপৰীতে চৰকাৰে কেৱল ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায়ৰ খাতিৰতহে সময়ে-সময়ে ১০/২০ টকাকৈ বৃদ্ধি কৰিছে চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি ৷ চামগুৰিত এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে সংগঠনটোৰ নগাঁও জিলা নেতৃত্বই (AATSA reacts on govt steps to Tea tribes)।

ইফালে চাহ শ্ৰমিক ৰাইজক জনজাতিকৰণ, ভূমিৰ পট্টা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে চৰম অৱহেলা দেখুওৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ক্ষুদ্ধ আটছাৰ বিষয়ববীয়া সকলে অনাগত দিনত জংগী আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰো হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে (AATSA to protest against Assam govt)।

ইফালে শাসনাধিষ্ঠিত চৰকাৰখনৰ অন্যতম অংগ স্বৰূপ চাহ জনগোষ্ঠীয় ৰাইজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা নেতা সঞ্জয় কিষাণ, কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচা, ৰামেশ্বৰ তেলী আদি নেতাক এই সন্দৰ্ভত মাত মাতিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷ জাতিটোৰ প্ৰতি তিলমাত্ৰও দৰদ আছে যদি চাহ শ্ৰমিক ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যাসমূহ আগন্তুক কেবিনেট বৈঠকত উত্থাপন কৰি অচিৰেই জনগোষ্ঠীটোৰ বাবে আশাব্যঞ্জক খবৰ কঢ়িয়াই আনিবলৈ নেতাসকলক দাবী জনাইছে আটছাৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ বিষয়ববীয়া সকলে ।

