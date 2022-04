কলিয়াবৰ, 1 এপ্ৰিল: পুনৰ অসমতে অপমানিত হ’ল অসমীয়া ভাষা (Insult to Assamese language) । এইবাৰ বিধায়ক চিৰাজউদ্দীন আজমলে অপমান কৰিলে অসমীয়া ভাষাক । অসমীয়া ভাষাক অপমান কৰা বিধায়ক চিৰাজউদ্দীন আজমলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া জাঙুৰ খাই উঠিছে কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থা ।

অসমীয়া ভাষাক লৈ কৰা অসৌজন্যমূলক মন্তব্যক লৈ ক্ষোভিত হৈ পৰিল কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থা (Sirajuddin Ajmals insult to Assamese language) ৷ বিধায়ক চিৰাজুদ্দিন আজমলে কৰা মন্তব্যকলৈ তীব্ৰ সকিয়নী দিলে কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধিয়ে (AASU reacts to Sirajuddin Ajmals insult to Assamese language) ৷

বিধায়ক চিৰাজউদ্দীনৰ ভাষ্যক লৈ কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

বিধায়ক চিৰাজুদ্দিন আজমলক অসমৰ বাহিৰত গৈ ৰাজনীতি কৰিবলৈ সকিয়াই দিলে কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থা প্ৰতিনিধিয়ে । লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীখ বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ আহ্বান জনালে কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই ৷

