কলিয়াবৰ, 2 জুলাই: বিসঙ্গতিৰে নিৰ্মাণ হোৱা কলিয়াবৰ মহকুমা চিকিৎসালয়ত শনিবাৰে উপস্থিত হ’ল কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ সঁজাতি দল ৷ শনিবাৰে পুৱা ইটিভি ভাৰতত চিকিৎসালয়খনৰ নিৰ্মাণৰ বিসঙ্গতিৰ বাতৰি সবিস্তাৰে সম্প্ৰচাৰিত হোৱাৰ পাছতেই কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়-ববীয়া উপস্থিত হয় চিকিৎসালয়খনত ৷

তাৰ পিছতে অসমৰ ভিতৰতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সদাব্যস্ত এখন চিকিৎসালয়খন দ্বাৰ মুকলি নৌহ‌ওঁতেই নৱনিৰ্মিত ভৱনটোৰ দেৱালসমূহত ফাঁট মেলা প্ৰত্যক্ষ কৰে ((Cracks have been laid on the wall of the newly constructed building of the hospital) ৷ লগে লগে জখলাবন্ধা গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়খনৰ দায়িত্ববাহী চিকিৎসকগৰাকীক এই বিষয়ে অৱগত কৰে দলটোৱে ৷ তাৰোপৰি ঠিকাদাৰ আহি উপস্থিত নোহোৱা পৰ্যন্ত কাম বন্ধ কৰিবলৈ দাবী জনায় কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই (AASU Reacts on Hospital building construction scam at Kaliabor) ।

কলিয়াবৰ মহকুমা চিকিৎসালয়ৰ নৱনিৰ্মিত ভৱনত নিৰ্মাণত বিসংগতিকলৈ আছুৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

উল্লেখ্য যে, এই চিকিৎসালয়খনক এশখন বিছনাযুক্ত কলিয়াবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ উন্নীতকৰণৰ বাবে চৰকাৰে এটা তিনিমহলীয়া গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে ২৪ কোটি ৪৭ লাখ টকা আৱণ্টন দিছিল । এই কামৰ মেচাৰ্ছ কে. কে. এন্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ গুৱাহাটীস্থিত এটা ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠাটোৱে ঠিকা লাভ কৰিছিল । ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়খনৰ কাম এশ শতাংশ‌ই সম্পন্ন কৰিছে ৷

তাৰ মাজতেই মুকলিৰ পূৰ্বেই চিকিৎসালয়খনৰ ভৱনটোৰ দেৱালত ফাঁট মেলাৰ লগতে ফুটা টিনপাত টাপলি মাৰি লগোৱা কথাটো সহজভাৱে ল’ব পৰা নাই কলিয়াবৰীয়া ৰাইজে (Hospital building construction scam at Kaliabor) । ফলত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে এইসকল লোক ৷ সেয়ে এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত স্থানীয় বিধায়ক তথা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ হস্তক্ষেপ বিচৰাৰ লগতে ঠিকদাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোক ব্লেক লিষ্টেড্ কৰিবলৈ দাবী জনায় ৷

