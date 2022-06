নগাঁও, 30 জুন: ৰাজ্যত বান পৰিস্থিতি (Flood in Assam) কিছু উন্নত হৈছে যদিও বহুকেইখন জিলা এতিয়াও পানীৰ তলত ৷ এই বানাক্ৰান্ত ৰাইজক পৰ্যাপ্ত সহায়, পুনৰ সংস্থাপন, অসমৰ বান-খহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ দাবীত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত (AASU demands Declaring flood erosion as National problem) বৃহস্পতিবাৰে নগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে (AASU protest in Nagaon) ৷

বান-গৰাখহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ দাবীত নগাঁৱত আছুৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী

নগাঁৱৰ আছুৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ হায় হায়, অসম চৰকাৰ হায় হায়, বান আৰু খহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰক, বানাক্ৰান্ত ৰাইজক পৰ্যাপ্ত সাহাৰ্য প্ৰদান কৰক, বানাক্ৰান্ত ৰাইজক পুনঃসংস্থাপন দিয়ক, নৰেন্দ্ৰ মোডী হায় হায়, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হায় হায় আদি বিভিন্ন প্ৰতিবাদী শ্লোগানেৰে পৰিবেশ উত্তাল কৰি তোলে সংগঠনটোৱে ।

অসমত বহু চৰকাৰ আহিল আৰু বহু চৰকাৰ গ'ল কিন্তু অসমৰ এক জলন্ত সমস্যা বানপানী আৰু বান-গৰাখহনীয়াক কোনো চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা নকৰিলে বুলি মন্তব্য কৰে জিলা সভাপতি গৌৰী শইকীয়াই ৷ লগতে বৰ্তমান সময়ত নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ শিবিৰত থকা বানাক্ৰান্ত ৰাইজক পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ খাদ্য সামগ্ৰীৰ যোগান ধৰাৰ উপৰিও বান সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক দাবী জনায় সংগঠনটোৱে ৷

আনহাতে অসমৰ বান আৰু গৰাখহনীয়াৰ সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা নকৰিলে অনাগত দিনত গণ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে ছাত্ৰ সন্থাৰ নগাঁৱৰ সদস্য সকলে ৷

