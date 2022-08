আত্মসমৰ্পন কৰিলে কমতাপুৰ লিবাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ সাধাৰণ সম্পাদক কৈলাস কোচ(KLO general secretary Kailash Koch) ওৰফে কেশৱ বৰ্মনে ৷ বৃহস্পতিবাৰে লগত পত্নী-সন্তানক লৈ পশ্চিমবংগ আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পন কৰে বিদ্ৰোহী নেতাগৰাকীয়ে ৷

২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে লাভ কৰিব ২৩ খন আসন । অসমৰ ১৪ খন আসনৰ ১৪ খন আসনে লাভ কৰিব বিজেপি দলে(BJP to win 14 out of 14 seats in Assam) । এই মন্তব্য বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক তথা মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ ।

জ্যেষ্ঠ IAS বিষয়া ভাৰত ভূষণ দেৱ চৌধুৰীক ৰাজ্য চৰকাৰে অসম লোক সেৱা আয়োগৰ নতুন অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিছে (APSC new chairman) । বৰ্তমান তেওঁ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগৰ সচিব হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে । এগৰাকী সৎ বিষয়া হিচাপে পৰিচিত ভাৰত ভূষণ দেৱ চৌধুৰী বিশিষ্ট লেখক ফনীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱ চৌধুৰীৰ ভাতৃ ।

নগাঁও আদালতত শুনানি গ্ৰহণ নীল, অভি হত্যাকাণ্ড গোচৰৰ শুনানি। অনুসন্ধানকাৰী আৰক্ষী বিষয়া যতীন চন্দ্ৰ দাসৰ সাক্ষ্যগ্ৰহণ আদালতৰ। বৃহস্পতিবাৰে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই সাক্ষ্য গ্ৰহণ। যতীন চন্দ্ৰ দাসৰ পিছত আন এগৰাকী সাক্ষীৰ সাক্ষ্যগ্ৰহণ সম্পূৰ্ণ হলেই চূড়ান্ত হ'ব গোচৰৰ ৰায়দান (Neel Abhi murder case update)।

ধুবুৰীৰ এখন শিক্ষানুষ্ঠানত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান (Operation against corruption)। উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগত হদুৰহাট ধৰ্মশালা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ উচ্চ বৰ্গৰ সহায়কক গ্ৰেপ্তাৰ । নিজৰ ভাগিনৰ পৰা ঘোচ লওঁতেই আটক যতীন্দ্ৰ নাথ ৰয় ৷

'কা' আন্দোলন সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ (BJP MP Dilip Saikia criticizes CAA protesters) ৷ তেওঁ কয়, ‘‘বৰ্তমান সময়ত অসমৰ মানুহে অন্তৰৰ পৰা আন্দোলন নিবিচাৰে । স্বাধীনোত্তৰ কালত হোৱা বিভিন্ন আন্দোলনৰ ফলশ্ৰুতিত বহু লোকৰ মৃত্যু হ'ল, বহু পংগু হ'ল ।

তথ্য প্ৰযুক্তি বিভাগ, ডাইটেকৰ কাম-কাজৰ পৰ্যালোচনা তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ । আৰ অ' ডব্লিউ, ৰাজ্যিক ডাটা নীতি, ডাটা ডিজিটাইজেচনৰ বিষয়ত আলোচনা । ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনৰ বিভিন্ন বিভাগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজহুৱা ডাটাসমূহ সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত ৰূপত উপযুক্ত ভাৱে সংৰক্ষণ হোৱাটো সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ ডাইটেকক ।

কাৰ্বি আংলঙত নিৰ্মিয়মান চাৰিলেনযুক্ত পথৰ প্ৰকৃত হিতাধীকাৰীৰ ক্ষতিপূৰণৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে ৷ এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে KSA ৰ ( জেমছন) গোটে । বুধবাৰে ডিফুৰ ছেমছন ছিং ইংতি মেম’ৰিয়েল পাৰ্ক সন্মুখত চাৰিলেনযুক্ত পথৰ দুৰ্নীতি সন্দৰ্ভত KSA সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ (KSA protest at Diphu) ৷

মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত ইংৰাজীত পাঠদান বিষয়ক লৈ জনতা ভৱনত আছু, এবছু, অসম সাহিত্য সভা আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধিৰে শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ বৈঠক (Four organizations meet Education minister)। বৈঠকত নহ'ল কোনো সিদ্ধান্ত । নিজৰ দাবীত অটল চাৰিটা জাতীয় সংগঠন (Medium controversy in school curriculum in Assam) ৷

বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত আয়োজিত কৰা হয় কংগ্ৰেছৰ উত্তৰ পূৱ কংগ্ৰেছ সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ এক সংবাদমেল ৷ উক্ত সংবাদমেলত সময়তে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কংগ্ৰেছৰ ভেঁটি পুনৰ শক্তিশালী কৰা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় (Plans to re strengthen the Congress base in the Northeast) ৷