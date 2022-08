দিল্লীৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ চিছোদিয়াক কামৰূপ কামৰূপ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক গোচৰৰ সন্দৰ্ভত জাৰি কৰা হৈছে এই চমন (Manish Sisodia gets summon) ৷

দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিল দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত প্ৰধান শিক্ষক (Corrupted headmaster arrested) । সহকাৰী শিক্ষকৰ পৰা উৎকোচ লৈ থকা অৱস্থাত হাতে লোটে ধৰা পৰে হাতীমুৰীয়া মজলীয়া বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক দিদাৰুল ইছলাম (Headmaster arrested in Dhing)। চাৰ্ভিচ বুক দিয়াৰ নামত সহকাৰী শিক্ষকৰ পৰা লৈছিল উৎকোচ ।

খৰাঙৰ কবলত ৰাজ্য (Drought hit Assam) । নামনি অসম আৰু মধ্য অসমৰ জিলাসমূহ বানে ক্ষতিগ্রস্ত কৰাৰ পাছত সমূহীয়া কঠিয়াতলিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল যদিও এতিয়া খৰাংসদৃশ পৰিস্থিতিৰ বাবে সমস্যাত পৰিছে কৃষক ৰাইজ (Farmers in trouble due to drought like situation)। কেইবাখনো জিলাৰ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি ছন পৰি ৰোৱাৰ সম্ভাৱনা ।

এবিভিপিকে ধৰি বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনৰ উপৰিও দল-সংগঠন ব্যক্তি বিশেষে বিৰোধিতা কৰিলেও গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয়ৰ পাঠদান ইংৰাজীতে হ’ব (Science and math in English in govt schools)৷ কেৱল ইমানেই নহয়, শিক্ষাৰ আন এক নতুনত্ব আনি জনগোষ্ঠীয় ভাষাত শিক্ষাদানৰ ব্যৱস্থাও কৰিব অসম চৰকাৰে ৷ লখিমপুৰত ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ৷

কেইদিনমান পূৰ্বে ত্ৰিপুৰাৰ ভাৰত-বাংলা সীমান্তত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত শ্বহীদ হয় বিএছএফৰ জোৱান । তাৰ পাছতে সীমান্তত নিয়োজিত আৰক্ষী আৰু সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাই ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে (Tripura CM directs Jawan to remain alert)। সীমান্তৰ কাঁইটীয়া তাঁৰ স্থাপনৰ কাম সম্পূৰ্ণ নোহোৱাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ ।

নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন আচঁনি বাতিল কৰি পুৰণি পেঞ্চন নীতি বাহাল ৰখাৰ দাবীত ২২ আগষ্ট তাৰিখে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে জোনাই মহকুমাত কৰ্মবিৰতি পালন কৰা হয় (strike for demanding old pension scheme in Jonai)। জোনাই মহকুমাৰ সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে নিজা নিজা কৰ্তব্যস্থলীত উপস্থিত থাকে যদিও কৰ্তব্য পালনৰ পৰা বিৰত থাকে ।

ৰাজ্যজুৰি আমছুৰ প্ৰতিবাদ । লখিমপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত ধৰ্মঘট (AAMSU protest)। ৯ দফীয়া দাবীৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ আমছুৰ ।

ৰাজ্যত আকৌ আটক ৰোহিংগিয়া ৷ এইবাৰ স্থান কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰ ৰে’ল ষ্টেচনৰ পৰা আটক দুই সন্দেহজনক ৰোহিংগিয়া (Suspected Rohingya detained in Badarpur)। আটকাধীন যুৱকদ্বয় হ’ল জামাল হুছেইন আৰু আমিৰ হাকিম ৷ বৰ্তমান বদৰপুৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে দুই অভিযুক্ত ৷

ডিগবৈৰ ৩৮ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা (Accident at NH38)। পশুধনক খুন্দিয়াই দুৰ্ঘটনাত পতিত স্কুটী আৰোহী । এজন যুৱকৰ মৃত্যু আৰু আন এজন আহত যুৱকক হাস্পতালত ভৰ্তি ।

ৰঙিয়াৰ ধেপাৰগাঁৱত এককালীন বান সাহায্য প্ৰদানৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উঠিছে (allegations of corruption in flood relief in Rangia)। যাৰ বাবে বান সাহায্য লাভৰ পৰা বঞ্চিত প্ৰকৃত বানাক্ৰান্তই ৰাজপথলৈ ওলাই আহি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ণা দিয়ে (flood victims dharna against government) ।