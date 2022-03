যোৰহাট, 8 মাৰ্চ : কৈ থাকিলেও ওৰকে নপৰে ছেবাৰ বিসংগতিৰ কথা (New controversy of SEBA) ৷ অহা 15 মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ’ব হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষা (HSLC exam in Assam)৷ মাজত মাত্ৰ এসপ্তাহ বাকী থকা অৱস্থাত পৰীক্ষা পদ্ধতিক লৈ সৃষ্টি হৈছে বিতৰ্ক (SEBA on controversy) ৷ এক সিদ্ধান্ত অনুসৰি 2021 চনৰ প্ৰশ্ন কাকতেৰে 2022 চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাতিব খুজিছে ছেবাই ৷ কিয়নো 2021 প্ৰশ্নকাকত প্ৰস্তুত কৰিও পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাছিল ক’ভিড-19 ৰ বাবে ৷ সেই প্ৰশ্ন কাকতকে এইবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব খুজিছে ছেবাই ৷ তাৰোপৰি এইবাৰৰ পৰীক্ষাত 40 শতাংশ পাঠ্যক্ৰম বাদ দিয়া হৈছে ৷

কিন্তু ছেবাৰ এই সিদ্ধান্তক লৈ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে বিভিন্ন মহলে ৷ যোৰহাট জিলা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি দিব্যজ্যোতি শৰ্মাই কয় যে, শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱনক লৈ শিক্ষাবিভাগৰৰ এয়া কাণ্ডজ্ঞানহীন কাণ্ড কৰিব খুজিছে ৷ 4.32 লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক গিনিপিগ সজাই ধ্বংসৰ মুখলৈ গতি কৰাৰ পথ মুকলি কৰি দিয়া বুলি উল্লেখ নেতা গৰাকীৰ ৷

ছেবাৰ এই সিদ্ধান্তই বিপাঙত পেলাইছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলকো ৷ কিয়নো কোৱা হৈছে যে এইবাৰ 40 শতাংশ পাঠ্যক্ৰম বাদ দি বাকী খিনিৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ’ব ৷ কিন্তু একে সময়তে ছেবাই 2021 চনৰ প্ৰশ্নকাকতেৰে পৰীক্ষা পাতিবলৈ ওলাইছে ৷ য’ত বাদ দিয়া হৈছিল 30 শতাংশ পাঠ্যক্ৰম ৷ অৰ্থাৎ 10 শতাংশ নপঢ়া পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰশ্নোত্তৰ কৰিব লগাত পৰিব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ৷

ছেবাই কি ফৰ্মূলাৰে এই সিদ্ধান্ত লৈছে সেয়া এক অবুজ সাঁথৰ হৈ পৰিছে ৷ ছেবাৰ সিদ্ধান্তই এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অভিভাৱকক বিপাঙত পেলাইছে ৷ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ’লেহে জানিব পৰা যাব ছেবাৰ ফৰ্মূলা কি আছিল ৷

