টীয়ক,23 জুলাই: ‘এটা ৰাতি অন্নদাতাৰ কাষত’ শীৰ্ষক মূলমন্ত্ৰৰে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে (State Bank of India) গ্ৰামাঞ্চলৰ কৃষকক উপকৃত কৰিব পৰাকৈ এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ হাতত লৈছে । সমগ্ৰ দেশৰ লগতে টীয়কতো ভাৰতীয় ষ্টেষ্ট বেংকৰ টীয়ক শাখাই কৃষকৰ লগত এটা নিশা কটোৱা ব্যৱস্থা কৰে (SBI organises night camp with farmers) । শনিবাৰে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ টীয়ক শাখাই মধ্য টীয়ক গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত জখৰীয়া গাঁৱত অনুষ্ঠিত কৰা এই ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে অঞ্চলটোৰ খেতিয়কসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰে (SBI interacted with farmers of Teok area) ৷

ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ জৰিয়তে গ্ৰামাঞ্চলৰ কৃষকসকল যাতে সকলো দিশতে লাভান্বিত হয় আৰু গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাইজৰ লগত এক বন্ধুত্ব সুলভ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিব পাৰি সেই লক্ষ্যৰে ‘এক ৰাত অন্নদাতা কে সাথ’ (Ek Raat Annadata Ke Sath) শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ টীয়ক শাখাৰ মুখ্য প্ৰৱন্ধক দিপজ্যোতি কলিতাৰ নেতৃত্বত এই কাৰ্যসূচীৰ অংশ স্বৰূপে বেংক বিষয়াসকলে এটা ৰাতি গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগত কটায় । ইপিনে এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি ১০ জনকৈ কৃষকক ঋণো প্ৰদান কৰে বেংক কৰ্তৃপক্ষই ৷

আনহাতে, পাঁচ শতাধিক কৃষকে অংশ লোৱা এই কাৰ্যসূচীক আদৰণি জনাইছে গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাইজে । অনুষ্ঠানত ভাৰতীয় ষ্টেষ্ট বেংকৰ যোৰহাটৰ ৰিজিঅনেল বিজিনেছ অফিচৰ সহ প্ৰৱন্ধক এল পি লালচাংকিমা, মুখ্য প্ৰৱন্ধক সুমন দত্ত, দিগন্ত কুমাৰ ৰাভা, অঞ্চলৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি প্ৰফুল্ল শইকীয়া, প্ৰদীপ চুতীয়া, অশোক বৰা, টীয়ক পৌৰসভাৰ পৌৰপতি লাকী বৰবৰা গগৈ, টীয়ক আৰক্ষী থানাৰ উপ-পৰিদৰ্শক দিপাংকৰ দলে, মধ্য টীয়ক গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি দীপক বৰাকে প্ৰমুখ্য কৰি ভালেসংখ্যক গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ৷

