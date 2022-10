ডি ৱাই চন্দ্ৰচুদক ২০১৬ চনৰ ১৩ মে’ত শীৰ্ষ আদালতৰ ন্যায়াধীশ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল । তাৰ পূৰ্বে ২০১৩ বৰ্ষৰ ৩১ অক্টোবৰৰ পৰা শীৰ্ষ আদালতত নিযুক্তি পোৱালৈকে এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে চন্দ্ৰচুদে বোম্বাই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ হিচাপে (২০০০) আৰু ভাৰতৰ অতিৰিক্ত ছলিচিটৰ জেনেৰেল (১৯৯৮) হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আহিছে (Chief Justice of India Justice DY Chandrachud) । তেওঁ বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয় আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত অধিবক্তা হিচাপে আইন চৰ্চা কৰিছিল ।

অৱশেষত স্বস্তিৰ নিশ্বাস এৰিছে ৰাজ্যৰ বন বিভাগে (Injured Kaziranga rhino Update)৷ 3 দিনৰ অন্তত সন্ধান পোৱা গৈছে কাজিৰঙাৰ হালধীবাৰী এনিমেল ক’ৰিডৰত ট্ৰাকৰ খুন্দাত আহত হোৱা গঁড়টোৰ অৱস্থিতি (Injured Kaziranga rhino found) ৷

জোনাইত নাও দুৰ্ঘটনা (Boat accident in Jonai) ৷ ছয়গৰাকী যাত্ৰীৰ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা ৷ কিন্তু বৰ্তমানেও সন্ধানহীন এটি এবছৰীয়া শিশু ৷ জোনাই চিমেন চাপৰিৰ কাংকান চাপৰিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷

কেদাৰনাথ দৰ্শনৰ বাবে যোৱা কেদাৰনাথ ৰান্সী ট্ৰেকত বৰফৰ মাজত আৱদ্ধ হৈছিল দুই পৰ্যটক ৷ এছডিআৰএফৰ দলে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰে ইয়াৰে এজনৰ মৃতদেহ (Body rescued on Kedarnath Ransi trek)৷

উত্তৰ-পূৱৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক ত্ৰিপুৰাত নিচাজাতীয় দ্ৰব্য জব্দ কৰা হৈছে (Tripura tops in NE in terms of seizures of drugs)। এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ মানিক সাহাৰ । ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত অধিক কঠোৰ হৈছে আৰু ভৱিষ্যৰ বাবে নতুন নতুন কাৰ্যপন্থা হাতত লৈছে । সংবাদমেলযোগে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনি সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ।

তেজস্বিতা বৰুৱাৰ কৰুণ মৃত্যুৱে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী স্বাস্থ্যখণ্ডৰ প্ৰকৃত স্বৰূপটোক নিৰ্লজ্জভাৱে উদঙাই দিলে । ৰাজ্যৰ হাস্পতালে-হাস্পতালে এতিয়াও খালী হৈ আছে ১,২১৭ টা চিকিৎসকৰ পদ । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানসমূহত থকা আই চি ইউ বিছনাৰ সংখ্যা ২,১২৩খন । অক্সিজেনযুক্ত বিছনাৰ সংখ্যা ৯,৯৩০খন । মাজুলীত আই চি ইউযুক্ত বিছনা আছে মাত্ৰ ৫ খন । অক্সিজেনযুক্ত বিছনাৰ সংখ্যা ২৫খন আৰু ভেন্টিলেটৰ সহায়ক বিছনাৰ সংখ্যা মাত্ৰ ৫খন (Assam medical sector running with poor infrastructure)।

গুজৰাটত সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ জোৱানৰ জালত দুই পাকিস্তানী মাছমৰীয়া (Pakistani fishermen arrested by BSF) । নালিয়াৰ বায়ু সেনা কেন্দ্ৰই স্থানীয় মাছমৰীয়াৰ সৈতে ছখনকৈ মাছ ধৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা নাও প্ৰত্যক্ষ কৰাত লগে লগে খবৰ দিয়ে BSF ক । আটকাধীন মাছমৰীয়া কেইজন পাকিস্তানৰ চুজাৱাল জিলাৰ জিৰো পইণ্টৰ সমীপৰ গাঁৱৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

কৰ্ণাটক উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ (Chief Justice of the Karnataka High Court) হিচাপে নিযুক্তি বোম্বাই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ প্ৰসন্ন বি ভাৰালেক । ইপিনে, ন্যায়াধীশ এ এম মাগ্ৰেক (Justice AM Magrey) বোম্বাই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ।

Amitabh Bachchan Birthday: 11 অক্টোবৰত বলীউডৰ দ্বিগজ অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনে উদযাপন কৰিছে 80 বছৰীয়া জন্মদিন ৷ মেগাষ্টাৰ অমিতাভৰ জন্মদিনত চাও আহক শৈশৱৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে তেওঁৰ কিছু বিশেষ ফটো-

উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেই আগৰতলালৈকে গুৱাহাটী-কলকাতা-গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছৰ সেৱা সম্প্ৰসাৰিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । এই সম্প্ৰসাৰণৰ উদ্বোধনী বিশেষ অনুষ্ঠানটোৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুয়ে (President Draupadi Murmu) অহা ১৩ অক্টোবৰত আগৰতলা ৰে'ল ষ্টেচনৰ পৰা ৯:২৫ বজাত ফ্লেগ অফ কৰি মুকলি কৰিব ।