যোৰহাট, 25 মে’: অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাৰ্যসূচীত চাহ জনজাতিৰ স্থান সদায়ে শীৰ্ষত আছে (Tea Tribes has been on the top of agenda of Assam Government) । শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডৰ উন্নয়নৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লোৱা উদ্যোগৰ অংশ হিচাপে বুধবাৰে চাহবাগিছা এলেকাত শিক্ষাৰ যুগৰ সূচনা কৰি তিনিখনকৈ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হয় (Ranoj Pegu Inaugurates 3 model high school at Mariani) ৷

বুধবাৰে মৰিয়নিত চাহ বাগিছা এলেকাত এই নৱ নিৰ্মিত আদৰ্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় তিনিখনৰ আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন কৰা হয় ৷ অসমৰ চাহ বাগিছা এলেকাত প্ৰথমবাৰলৈ হাইস্কুল নিৰ্মাণেৰে চাহ বাগিছা এলেকাত শিক্ষাৰ যুগৰ সূচনা কৰি মৰিয়নি সমষ্টিত তিনিখনকৈ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হয় ।

মৰিয়নিত মধ্যাহ্ন ভোজনত একেলগে অংশ লয় মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু আৰু বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী

এই উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কেইখন ক্ৰমে, নৱনিৰ্মিত মুৰমুৰীয়া চাহ বাগিচা আদৰ্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, চৰাইপানী চাহ বাগিচা আদৰ্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু কঠালগুৰি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৷ চৈকটা,কঠালগুৰি,নাগিনিজান চাহ বাগিছাত নৱনিৰ্মিত বিদ্যালয় কেইখনৰ শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশ লয় অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু, যোৰহাট জিলাৰ সাংসদ তপন গগৈ, মৰিয়নি সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীকে ধৰি বহুকেইগৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়াই ৷

উদ্বোধনী কাৰ্যসূচীৰ পিছতেই সকলোৱে একেলগে এক প্ৰীতিভোজত অংশ লয় । ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনৰ চাহ বাগিছা অঞ্চলৰ যুৱক-যুৱতীসকলক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰে 2022-23 চনৰ বাজেটত চাহ বাগিছা অঞ্চলৰ 400 তকৈও অধিক বিদ্যালয় ৰাজ্যখনৰ শিক্ষা বিভাগৰ অধীনলৈ অনা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল । লগতে ৰাজ্য চৰকাৰে 800 চাহ বাগিছাত চাহ জনজাতিৰ যুৱক-যুৱতীসকলক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দক্ষতা প্ৰদান কৰাৰ বাবেও কাম কৰিব ।

