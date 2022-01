আমগুৰি/যোৰহাট, ৩১ জানুৱাৰী : আজি পৱিত্ৰ মে-ডাম-মে-ফি (Mae Dam Mae Phi) । টাই ধৰ্মীয় লোকসকলৰ অন্যতম ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান মে-ডাম-মে-ফি আমগুৰিত(Mae dam mae phi celebrates in Sivasagar) কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে । আমগুৰিৰ বীৰ পাঙৰাও মৈডাম আৰু পাঙৰাও ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত কৰা মে-ডাম-মে-ফি অনুষ্ঠানত ১০ খন মেহেঙা স্থাপন কৰি উপৰিপুৰুষক স্মৰণ কৰা হয় ।

আমগুৰিত পালন মে ডাম মে ফি

মে-ডাম-মে-ফি টাই আহোমসকলৰ এক আহোম ধৰ্মৰ নিয়ম অনুসৰি পালন কৰা সামাজিক পৰম্পৰাগত উৎসৱ (Mae Dam Mae Phi is one of important festival observed by Tai Ahom) । মে-ডাম-মে-ফিৰ অৰ্থ হ'ল মে মানে তৰ্পণ, ডাম মানে মৃতক আৰু ফী মানে হ'ল মৃতকৰ দেও । এই পূজাৰ জৰিয়তে উপৰি-পুৰুষৰ হৈ অশাৰীৰিক যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰি নিজৰ লগতে সমাজ তথা দেশৰ মংগলৰ বাবে আশীৰ্বাদ বিচৰা হয় । টাই ধৰ্মীয় লোকসকলে অনুষ্ঠিত কৰা মে-ডাম-মে-ফি অনুষ্ঠানতে কেবিনেট মন্ত্ৰী যোগেন মহনক "বীৰ পাঙৰাও বঁটা" প্ৰদান কৰা হয় ।

যোৰহাটত মে ডাম মে ফি পালন

ইফালে যোৰহাটতো পালন কৰা মে ডাম মে ফি(Mae dam mae phi celebrates in Jorhat) । যোৰহাট টাই চাবৰ উদ্যোগত ঐতিহাসিক ৰজা মৈদামত বন্তি প্ৰজ্বলনৰে স্মৰণ কৰা হয় পূৰ্ব পুৰুষসকলক । ঐতিহাসিক ৰাজমাও পুখুৰী পাৰত অৱস্থিত জয়াভৱনৰ দেওঘৰত পূজা আৰম্ভ কৰি সাংস্কৃতিক সমদল কৰি টাই চাবৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে চহৰখনৰ মাজেৰে আহি ৰজা মৈদামত পূৰ্বপুৰুষক স্মৰণ কৰা হয় । পুৱা ফুৰালুংৰে আৰম্ভ হোৱা কাৰ্যসূচিত যোৰহাটৰ ৰজাঘৰীয়া পৰিয়ালৰ লোকেও অংশগ্ৰহণ কৰে ।

