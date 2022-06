গুৱাহাটী, 3 জুনঃ SI জোনমণি ৰাভাৰ টকাৰ লেনদেনক লৈ বেংক বিষয়াক জেৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷ কালি নিশালৈকে চলোৱা জেৰাৰ পাচত আজি পুনৰ বিতৰ্কিত SI জোনমণি ৰাভাক উপৰ্যুপৰি জেৰা চলাই মাজুলী আৰক্ষীয়ে (Majuli police interrogate Junmani Rabha) । জোনমণি আৰু তেওঁৰ ভাবী স্বামী ৰাণা প’গাগে মাজুলীৰ 3 ব্যৱসায়ীৰ পৰা ধন আত্মসাৎ কৰা গোচৰৰ সত্য উদঘাটনৰ বাবে যেন মাজুলী আৰক্ষী তৎপৰ হৈ পৰিছে ।

SI জোণমনি ৰাভাৰ টকাৰ লেনদেনক লৈ এইবাৰ মাজুলীৰ গড়মূৰ শাখাৰ কানাড়া বেংকৰ মেনেজাৰ প্ৰহ্লাদ চন্দ্ৰ দাসক আৰক্ষীয়ে সোধাপোছা আৰম্ভ কৰিছে ৷ জোণমনি ৰাভাৰ টকাৰ লেনদেনত বেংকৰ এই বিষয়াগৰাকী জৰিত থকাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে । ইফালে দুটাকৈ দিন বিতৰ্কিত SI জোনমনি ৰাভাক কৰা জেৰাত ন-ন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ।

বেংকৰ লেনদেনৰ লগতে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে নতুন নতুন তথ্য । জোনমনি ৰাভাৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে (Junmoni Rabha likely to be arrested ) । দিনজোৰা জেৰাৰ অন্তত আজি স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে নিয়া হয় জোনমনিক । ইয়াৰ পাছতে আজি যাবলৈ দিয়ে বিতৰ্কিত SI গৰাকীক । কাইলৈ পুনৰ জেৰা চলাব জোনমনি ৰাভাক ।

