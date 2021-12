যোৰহাট, ২৮ ডিচেম্বৰ : কৃষি সামগ্ৰী বিপণনৰ বাবে কৃষকৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াসৰ অংশ হিচাপে মঙলবাৰে উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাটৰ সকাইখঙীয়া গাঁৱত এখন বিশেষ কৃষক সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয় । অঞ্চলটোৰ প্ৰায় ৩৫গৰাকী নিৰ্বাচিত কৃষকে অংশগ্ৰহণ কৰা সভাখনত কৃষি সামগ্ৰীৰ বজাৰ আৰু বিপণনৰ সচেতনতা সন্দৰ্ভত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিশেষজ্ঞসকলে বক্তব্য ৰাখি কৃষকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে ।

অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৃষি অৰ্থনীতি আৰু পাম পৰিচালনা বিভাগৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয় এই সজাগতা সভা(Agricultural Economics and Farm Management organizes the programme) খন ৷ সভাখনত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৃষি সম্প্ৰসাৰণ শিক্ষা বিভাগ (Agricultural and Extension Education Department)ৰ অধ্যাপক ড৹ উৎপল বৰ্মন, উদ্যান শস্য বিভাগৰ অধ্যাপক ড৹ সৌমিত্ৰ গোস্বামী, কৃষি অৰ্থনীতি আৰু পাম পৰিচালনা বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা ড৹ সংগীতা বৰা আৰু ড৹ উদেষ্ণা তালুকদাৰে কৃষকৰ মাজত কৃষি সামগ্ৰী বিপণন, বজাৰ আৰু এই দিশত কৰণীয় সম্পৰ্কত আলোকপাত কৰে ।

অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত যোৰহাটত কৃষক সজাগতা সভা

তদুপৰি বজাৰ চিনাক্ত, নিৰ্বাচন আৰু প্ৰাধান্য দিবলগীয়া শস্যৰ লগতে উৎপাদন তথা কিনা-বেচা প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত বিশদভাৱে চিন্তা কৰি বজাৰ পোৱাৰ আগত শস্য কেনেকৈ পদ্ধতিগতভাৱে নিৰ্বাচন কৰি বজাৰ তথ্য হাতত ৰাখি আগবাঢ়িব লাগিব সেই সম্পৰ্কে ব্যাখ্যা কৰা হয় । অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৃষি বজাৰ আৰু সূচনা কেন্দ্ৰৰ সৌজন্যত এপাৰ্ট আৰু উত্তৰ পূৱ কৃষক উৎপাদন কোম্পানীৰ সহযোগত আয়োজিত এই সভাত এপাৰ্টৰ তথ্য প্ৰযুক্তি বিশেষজ্ঞ আমিৰ আলি আহমেদ, সুজাতা বৰুৱা আৰু উত্তৰ পূৱ কৃষক উৎপাদন কোম্পানীৰ সঞ্চালক অৰুণ বৰাই অংশগ্ৰহণ কৰে ।

লগতে পঢ়ক : APW against corruption: দক্ষতা বিকাশৰ নামত সংঘটিত দুৰ্নীতিৰ তদন্তৰ দাবী APW ৰ