গুৱাহাটী, ১২ ডিচেম্বৰ : ‘কা’ আন্দোলনকলৈ দুমুখীয়া স্থিতি গ্ৰহণ কৰা একাংশ শিল্পীৰ বিৰুদ্ধে হাৰ্টথব জুবিন গাৰ্গে প্ৰদান কৰিলে মন্তব্য । কা’ আন্দোলনত অংশ গ্ৰহণ কৰা একাংশ শিল্পীয়ে পিছলৈ নিজৰ স্থিতি সলনি কৰাক লৈ পুনৰ বিশেষভাৱে সৰৱ হ’ল জুবিন গাৰ্গ(Zubeen Garg on anti CAA movement) । যি সকল শিল্পীয়ে নিজৰ স্থিতি সলনি কৰিছে তেওঁলোকক মেৰুদণ্ডহীন আখ্যা জুবিন গাৰ্গৰ ।

আছু, শিল্পী সমাজ আৰু হাতীগাঁৱৰ ৰাইজৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা কা’ আন্দোলনৰ শ্বহীদ হোৱা ৫ গৰাকী শ্বহীদ(Martyrs of anti CAA movement) ৰ দ্বিতীয় মৃত্যু বাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই এই দৰে মন্তব্য কৰে তেওঁ । শিল্পী গৰাকীয়ে কয়, ‘‘কা’ আমি নামানো চিধা কথা । তেতিয়াও কৈছিলো, ‘কা’ নামানো এতিয়াও কৈছো কা’ নামানো । কা’ আন্দোলন চলি যাব । উচিত ফলাফল নোপোৱালৈ ক্ষান্ত নহওঁ'' ৷

ইয়াৰোপৰি, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলবাসীক নিজৰ স্থিতিত সবল থাকিবলৈ আহ্বান জনায় জুবিনে(Zubeen Garg urges people of NE to keep opposing CAA) ।

তেওঁ পুনৰ কয়, ''কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাক Confuse কৰি আছে । আলোচনা হৈছে কিন্ত ফলাফল পোৱা নাই । মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি হ’ল, মন্ত্ৰী সলনি হ’ল, কিন্ত ফলাফল পোৱা নাই । নতুন চৰকাৰে আমাৰ যুক্তি মানি লওক, মোডী চৰকাৰে নাজানে অসমৰ কথা'' ৷

উল্লেখযোগ্য যে, সমগ্ৰ কা’ গণ-আন্দোলনটোক সমুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিছিল শিল্পী জুবিন গাৰ্গে ৷ পৰৱৰ্তী সময়তো নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰুদ্ধে সৰৱতা প্ৰকাশ কৰি অহা জুবিন গাৰ্গৰ এই শেহতীয়া প্ৰতিক্ৰিয়াকলৈ ৰাজ্যত সচেতন মহলৰ মাজত এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা হোৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে ৷

