গুৱাহাটী, 3 ছেপ্টেম্বৰ: অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভানেত্ৰী অংকিতা দত্তলৈ সাৰদা গোচৰত অন্যায়ভাৱে চি বি আইয়ে চমন জাৰি কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছে(Assam Pradesh Youth Congress) ৷ গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত সোমবাৰে অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক আব্দুৰ ৰূপছান ৰাজে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷ তেওঁ সংবাদমেলত কয় যে, অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভানেত্ৰী অংকিতা দত্তলৈ(Assam Youth Congress president Ankita Dutta) সাৰদা গোচৰত অন্যায়ভাৱে চি বি আইয়ে চমন জাৰি কৰা কাৰ্যই প্ৰমাণ কৰিছে যে যুৱনেত্ৰীগৰাকীৰ জনপ্ৰিয়তাত বিজেপি দল তথা চৰকাৰ শংকিত হৈছে ।

তেওঁ লগতে কয় যে, সাৰদা কেলেংকাৰীৰ চমন তথা জেৰাৰ ভয়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপিলৈ যাব পাৰে কিন্তু প্ৰয়াত অঞ্জন দত্তৰ দুহিতা স্বৰ্গীয় পিতৃৰ নিচিনা সাহসী ৷ অংকিতাক বিজেপি চৰকাৰৰ জনবিৰোধী নীতি উদঙাই দিয়া কাৰ্যৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব নোৱাৰে । সাৰদা কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱা সময়ত অংকিতাই দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি আছিল । তেওঁ কয়- নিৰ্দোষী অংকিতাৰ সৈতে আমি সকলো যুৱ কংগ্ৰেছ কৰ্মী থিয় হৈ আছো(Ankita Dutta has been summoned by the CBI) ।"

সংবাদমেলত যুৱ কংগ্ৰেছৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলা সভাপতি পৰাগ দাসে কয় যে, বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিলে বিজেপি চৰকাৰে ইডি, আয়কৰ বিভাগ আৰু চিবিআইৰ ভয় দেখুৱাই প্ৰতিবাদী কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰে । তেওঁ আৰু কয় যে, 2009/10 চনত অসমত সাৰদা কেলেংকাৰী সংঘটিত হওঁতে বৰ্তমানৰ অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী অংকিতা দত্ত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যয়নৰত এগৰাকী ছাত্ৰী আছিল । কিন্তু সাৰদা কেলেংকাৰীৰ লগত জৰিত বুলি আগতে বিভিন্ন অভিযোগ থকা তেওঁৰ উত্তৰসূৰীসকলৰ বেছিভাগেই আজি সুৰক্ষিত ৷ কাৰণ তেওঁলোক এতিয়া ৰজাঘৰীয়া ।

তেওঁ আৰু কয় যে, সাৰদা কেংলেকাৰীৰ সম্পৰ্কত সেইসময়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাক চি বি আইয়ে জেৰা কৰিছিল । এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপিত থকাৰ বাবে তেওঁক চিবিআইয়ে তলব কৰা নাই । তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে যে, মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ভূমি কেংলেকাৰী, পি পি কিট কেংলেকাৰীৰ তথ্য ফাদিল হোৱাৰ পিছতো এইবোৰৰ কিয় তদন্ত হোৱা নাই ? শেহতীয়াভাৱে ঝাৰখণ্ডৰ শাসকীয় দলৰ বিধায়ক কিনা-বেচাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম সাঙোৰ খায় থকাৰ পিছতো অসম আৰক্ষীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৰক্ষণাবেক্ষণহে দি আছে বুলি যুৱ কংগ্ৰেছৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলা সভাপতি পৰাগ দাসে অভিযোগ কৰে ।

