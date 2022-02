গুৱাহাটী, 6 ফেব্ৰুৱাৰী : প্ৰচণ্ড শীত ( Cold waves in Assam) ৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ জুই পুৱাই থাকোতে গুৱাহাটীত অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যুমুখত পৰে এগৰাকী মহিলা (Woman burnt to death at Guwahati) ৷ মাত্ৰ কেইদিনমান পূৰ্বে নুনমাটি এজন লোকে জুই পুৱাই থকাতে অগ্নিদগ্ধ হোৱা ঘটনা মাৰ নৌযাওঁতে মহানগৰীৰ নুনমাটিত পুনৰ অগ্নিদগ্ধ হৈ এগৰাকী মহিলাই কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল’ব লগা হোৱা ঘটনাই সম্প্ৰতি অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷

গুৱাহাটীত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু

শুকুৰবাৰে পুৱাৰ ভাগত মহানগৰীৰ নুনমাটি থানাৰ অন্তৰ্গত 1 নং আনন্দ নগৰত শীতৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ এগৰাকী মহিলাই জুই পুৱাই থাকোতে গাত জুই লাগি অগ্নিদগ্ধ হৈ অৱশেষত শনিবাৰে মৃত্যু বৰণ কৰিব লগা হয় ।

ঘটনা অনুসৰি, নুনমাটিৰ এলিজা বেগমে (47) শুকুৰবাৰে ঘৰৰ বাৰাণ্ডাত জুই জ্বলাই জুই পুৱাই আছিল । জুই পুৱাই থকা অৱস্থাতে হঠাৎ মহিলা গৰাকীৰ শাৰীত জুই লাগে । নিমিষতে জুয়ে সমগ্ৰ শৰীৰত সম্প্ৰসাৰিত হোৱাত মহিলা গৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ আৰম্ভ কৰে । মহিলাগৰাকীৰ চিঞৰ বাখৰ শুনি ওচৰ চুবুৰীয়া আহি মহিলা গৰাকীৰ দেহৰ পৰা জুই নুমোৱাবলৈ সক্ষম হয় ।

লগে লগে অগ্নিদগ্ধ মহিলা গৰাকীক সংকট জনক অৱস্থাত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । পিছত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মহিলাগৰাকীয়ে শনিবাৰে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ।

