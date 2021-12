গুৱাহাটী, ২০ ডিচেম্বৰ : মা কামাখ্যাৰ আশিস ল’বলৈ অসমলৈ আহিব পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী (Mamata Banerjee to visit Kamakhya temple) ৷ কংগ্ৰেছক বাদ দি দেশৰ সকলো বিজেপিবিৰোধী ৰাজনৈতিক শক্তিক ঐক্যবদ্ধ কৰি ২০২৪ ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ’ব খোজা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰধানগৰাকী(Chairperson of All India Trinamool Congress) মঙলবাৰে উপস্থিত হ’ব গুৱাহাটীত ।

লগতে পঢ়ক: কংগ্ৰেছ এৰি পুনৰ এ আই ইউ ডি এফলৈ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদ !

খবৰ অনুসৰি মঙলবাৰে পুৱাতেই বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰিব মমতা বেনাৰ্জীৰ বিমান । বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ৰাওনা হব নীলাচল পাহাৰলৈ । নীলাচলত উপস্থিত হৈ মা কামাখ্যাৰ চৰণত পূজা আগবঢ়াব পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে (Kamakhya temple in Neelachal)৷

কামাখ্যা মন্দিৰত আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে শ্বিলঙৰ অভিমুখে তেওঁ ৰাওনা হ’ব তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰধানগৰাকী । ইয়াৰ মাজতে অসমৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলৰ সৈতেও তেওঁ এক আলোচনাত মিলিত হ’ব । অৱশ্যে মঙলবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগতেই তেওঁ পুনৰ কলিকতালৈ উভতি যোৱাৰ কথা ।

লগতে পঢ়ক: শশীকান্তলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী: শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰস্তাৱ কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ