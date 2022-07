গুৱাহাটী, ১১ জুলাই : ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণভাৱে এতিয়াও উন্নত হোৱা নাই (Assam flood 2022) । বহু লোকৰ ঘৰ-দুৱাৰ এতিয়াও পানীৰ তলত আছে নতুবা বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে । ফলত বহু ঠাইত এতিয়াও বহু লোকে বান সাহায্য শিবিৰত আশ্ৰয় লৈ থাকিবলগা হৈছে (people take shelter in relief camps in Assam) ।

তেনে পৰিস্থিতিত জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই সোমবাৰে দিছপুৰৰ জনতা ভৱনস্থিত নিজ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত বিভাগটোৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকলৰ লগত এক বৈঠকত মিলিত হয় (Water resources Minister Piyush Hazarika review meeting) । বৈঠকত ৰাজ্যখনত শেহতীয়াকৈ হোৱা বানপানীৰ বিষয়ত এক পৰ্যালোচনা চলোৱা হয় । উক্ত বৈঠকত প্ৰথমতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভাগৰ মুখ্য অভিযন্তা আৰু আন বিষয়াসকলৰ পৰা শেহতীয়াকৈ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা সমষ্টিসমূহৰ বিষয়ে খতিয়ান লয় (Piyush Hazarika meeting with senior officials at Janata Bhawan)।

বান পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকাৰ

আনহাতে, বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহত মথাউৰি নিৰ্মাণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভাগীয় অভিযন্তাৰ পৰা আজিৰ ভিতৰতে সমষ্টি অনুসৰি ক্ষতি হোৱা অথবা নিৰ্মাণৰ প্ৰয়োজন হোৱা মথাউৰিৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । হোজাই, ৰঙিয়া, বৰহমপুৰ, তামুলপুৰ, কমলপুৰ, ছিপাঝাৰ, নলবাৰী, বজালী, বৰমা, পাটাচাৰকুছি, ভবানীপুৰ, যমুনামুখ, নগাঁও, বৰক্ষেত্ৰী, হাজো আদিকে ধৰি মধ্য আৰু নামনি অসমৰ লগতে বৰাক উপত্যকাৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলৰ মথাউৰিৰ সবিশেষ বিভাগক দিনটোৰ ভিতৰতে সাজু কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীক জনাবৰ বাবে তেওঁ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

ইয়াৰ উপৰি মথাউৰিসমূহৰ সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰতি ৫ অথবা ৬ কিলোমিটাৰৰ অন্তত মথাউৰিসমূহত শ্লুইচ গেট নিৰ্মাণৰ কথাটো প্ৰযুক্তিগতভাৱে অধ্যয়ন কৰিবৰ বাবেও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভাগীয় অভিযন্তাক আহ্বান জনায় । পৰ্যালোচনা বৈঠকতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লোক নিৰ্মাণ বিভাগ আৰু জলসম্পদ বিভাগৰ যুটীয়া উদ্যোগত নিৰ্মাণ হ’বলগা পকী মথাউৰি তথা পথৰ অগ্ৰগতিৰ বিষয়েও বিভাগীয় বিষয়াৰ পৰা বুজ লয় । বৈঠকত ৰাতাবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক বিজয় মালাকাৰ, লোক নিৰ্মাণ পথ বিভাগৰ বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়া, জলসম্পদ বিভাগৰ মুখ্য অভিযন্তাৰ লগতে আন বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ।