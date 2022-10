গুৱাহাটী, ১০ অক্টোবৰ: মিছন বসুন্ধৰাৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণৰ (Second phase of Mission Basundhara) কামৰ পৰা বিৰত থাকিব গাঁও প্ৰধানসকল । এই কথা সোমবাৰে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সদৰী কৰে সদৌ অসম গাঁও প্ৰধান সংস্থাই । সংস্থাৰ সভাপতি আৰু সম্পাদক ক্ৰমে গোবিন গগৈ, ঘনশ্যাম তালুকদাৰে মিছন বসুন্ধৰা প্ৰথম সংস্কৰণত (first phase of Mission Basundhara) গাঁও প্ৰধানসকলে যথেষ্ট সহযোগিতা কৰা বুলি মন্তব্য কৰে ৷ কিন্তু এইবাৰ মিছন বসুন্ধৰাৰ (Mission Basundhara) দ্বিতীয় সংস্কৰণৰ কামৰ পৰা বিৰত থাকিব গাঁও প্ৰধানসকল (Village chiefs do not cooperate) ৷

কিয়নো মিছন বসুন্ধৰা প্ৰথম সংস্কৰণৰ লগত জড়িত ৰাজহ বিভাগৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীকে ধৰি সকলোকে চৰকাৰে এমাহৰ অতিৰিক্ত বনাচ দিলে যদিও গাঁওপ্ৰধান সকল বঞ্চিত হ’ল এই সুবিধাৰ পৰা ৷ চৰকাৰৰ এনে কাণ্ডৰ ফলতেই ক্ষোভিত হৈ এই সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি জনায় সংস্থাটোৰ সভাপতি আৰু সম্পাদক দুগৰাকীয়ে ৷

আনহাতে এই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে গাঁও প্ৰধান সকলোকে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হিচাপে মৰ্যদা দিয়া, অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা গাঁওপ্ৰধানসকলক দহ লাখ টকাৰ এককালীন সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা, গাঁওপ্ৰধানৰ স্বাভাৱিক মৃত্যুত পাঁচ লাখ আৰু অস্বাভাৱিক মৃত্যুত দহ লাখ এককালীন সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা, গাঁও প্ৰধানসকলৰ পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত নিম্নতম বয়স পূৰ্বৰ অধিসূচনাৰ ২৫ বছৰ বাহাল ৰখা, স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদ, পাৰ্বত্য জিলা, বৰাক উপত্যকা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা সকলোতে গাঁওপ্ৰধানৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলিও চৰকাৰক দাবী জনায় ।

ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন ১৩ দফীয়া দাবী সম্বলিত স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে সদৌ অসম গাঁও প্ৰধান সংস্থাই ৷ চৰকাৰে গাঁওপ্ৰধান সংস্থাৰ দাবী মানি নল’লে আগন্তুক ২৫ জানুৱাৰী প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লোৱা হ’ব বুলি হুংকাৰ দিয়ে সংস্থাটোৱে ।

