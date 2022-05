নিউজ ডেস্ক, 4 মে’ : কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু ড’নাৰ মন্ত্ৰী জি কিষাণ ৰেড্ডীকে ধৰি কেইবাজনো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ লগতে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সাতখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে(CMs of North East Region) মঙলবাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাসগৃহত এক নৈশভোজৰ বাবে মিলিত হয় ৷ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দলটোৱে নৈশভোজত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাটাও বিষয়ত আলোচনা কৰে(Discussion of issues of the North East) ।

ড’নাৰ মন্ত্ৰালয়ে ২৮ এপ্ৰিলৰ পৰা ৪ মে’লৈ আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ অংশ হিচাপে ‘উত্তৰ-পূব মহোৎসৱ'ৰ আয়োজন কৰিছিল । উত্তৰ-পূব উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ে সামৰণি অনুষ্ঠানৰ অংশ হিচাপে "হাম কিচি চে কাম নেহি"ৰ শ্ল’গানেৰে আৰু উৎসৱৰ জৰিয়তে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সৌন্দৰ্য আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ সাফল্যৰ ওপৰত আলোকপাত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছিল(Ongoing Valedictory functions in the North East) ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত নৈশভোজ

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইট কৰি এই কথা উল্লেখ কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, উত্তৰ-পূবাঞ্চলৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু সহযোগী মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ বাবে নৈশভোজ আয়োজন কৰাৰ তেঁওৰ সৌভাগ্য হৈছে । তেওঁ লগতে কয় যে, এনেদৰে বিশেষ কাৰণত সকলো একত্ৰিত হোৱাৰ ফলত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সৈতে সম্পৰ্কিত বিষয়বোৰ এক অনানুষ্ঠানিক পৰিস্থিতিত আলোচনা কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰা হৈছে আৰু ই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে কল্পনা কৰা বিকাশৰ ধাৰাক দ্ৰুত মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে(Had the privilege to host a dinner for the Union Ministers and my fellow CMs from North East Region (NER). The special get together provided an opportunity to discuss issues, in an informal setting, relating to the North East (NE), which is fast turning into a growth centre, as envisioned by Honorable Prime Minister Shri @narendramodi Ji," the state Assam CM tweeted.)

উত্তৰ-পূব মহোৎসৱৰ অনুষ্ঠানত অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখী, বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ আৰু আয়ুষ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, আইন আৰু ন্যায় মন্ত্ৰী কিৰেন ৰিজিজু আৰু ৰাজ্যিক ড’নাৰ মন্ত্ৰী বি এল বাৰ্মা উপস্থিত আছিল । "হম কিচি চে কম নেহি"ৰ অধীনত আঠখন ৰাজ্যতে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰখা হৈছিল । এই কাৰ্যসূচীৰ অধীনত আন্তঃগাঁথনি, বিনিয়োগৰ সম্ভাৱনা, শক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিকাশত মহিলাৰ ভূমিকাকে ধৰি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিকাশৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ সকলো ক্ষেত্ৰক সামৰি লোৱা হৈছে ।

