গুৱাহাটী,৬ ফেব্ৰুৱাৰী : সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ অৱসান হোৱা‌ বুলি চৰকাৰে কৰি অহা দাবীক কাৰ্যত মিছা প্ৰতিপন্ন কৰি পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন আলফা স্বাধীনত প্ৰতিদিনে যোগ দি আছে নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱক-যুৱতীয়ে । উজনি অসমৰ প্ৰায় আটাইকেইখন জিলাৰ পৰা যোৱা তিনিটা বছৰত তিনিশৰো অধিক যুৱক-যুৱতীয়ে আলফা স্বাধীনত যোগ দিয়াৰ তথ্য সংগঠনটোৰ এক শীৰ্ষ সূত্ৰই জানিবলৈ দিছে ।

উল্লেখ্য যে, মাত্ৰ দুমাহৰ আগতে তিনিচুকীয়া জিলাৰ পৰা প্ৰতিভাৱান কিক বক্সিং খেলুৱৈ নয়নমণি চেতিয়া আৰু আন এগৰাকী যুৱতী খেলুৱৈৰ লগতে আন তিনিগৰাকী যুৱতীয়েও বিদ্ৰোহী সংগঠনটোত যোগ দিয়ে (Youth from Tinsukia suspected to have joined ULFA)। ইয়াৰ কিছুদিনৰ আগতে জিলাখনৰ কৰ্দৈগুৰি অঞ্চলৰ পৰা‌ কেইবাজনো যুৱকে আলফাত যোগ দিয়ে । ইয়াৰ ঠিক পিছতে মামৰনি অঞ্চলৰ পৰাও এটা যুৱকৰ দলে আলফাত যোগ দিয়ে । আনহাতে শনিবাৰে বৰডুমছাৰ তিনিজন যুৱকে আলফা স্বাধীনত যোগ দিবলৈ গৈ থাকোতে বৰডুমছা আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰে (Youths from Assam held who went to join ULFA)।

মনকৰিবলগীয়া যে তিনিচুকীয়াকে মুখ্য কৰি উজনিৰ জিলাসমূহৰ পৰা এক লক্ষণীয় সংখ্যক যুৱক-যুৱতীয়ে পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন আলফা স্বাধীনত যোগ দিয়াৰ প্ৰৱণতাই সচেতন নাগৰিকৰ মনত কেতবোৰ প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক কৰিছে । প্ৰশ্ন উঠিছে- চৰকাৰ পক্ষই দাবী কৰি অহা অনুসৰি যদি ৰাজ্যখনে সৰ্বদিশতে বিকাশৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিছে তেতিয়া হ'লে নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱক-যুৱতীসকলে কিয় পুনৰ বাচি‌ লৈছে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ কণ্টকাকীৰ্ণ পথ ? আনহাতে, যোৱা মে' মাহত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আলফা স্বাধীনৰ নেতা পৰেশ বৰুৱাৰ সৈতে শান্তি আলোচনা সম্ভৱ কৰি তোলা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল ।

পৰেশ বৰুৱাইও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা লৈ সঁহাৰি জনাই শান্তি আলোচনাৰ পক্ষতে মন্তব্য ৰাখিছিল । কিন্তু তাৰ পিছতো সংগঠনটোৱে অতি ব্যাপক হাৰত সদস্যভৰ্ত্তি অভিযান চলাই আছে । নতুন সদস্যভুক্তি অভিযানেৰে আলফাৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই সংগঠনৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰি শান্তি আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াক তেওঁৰ পক্ষত প্ৰভাৱিত কৰাৰ বাবে তৎপৰ হৈছে বুলিও এই মুহূৰ্তত চৰ্চিত হৈছে ।

নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক আলোচনাপন্থী আলফা নেতা এগৰাকীয়ে ইটিভি ভাৰতক জনোৱা মতে, আলফা স্বাধীনত সদস্যভুক্তি অভিযান চলি আছে মানে বুজিব লাগিব যে পৰেশ বৰুৱাৰ সৈতে ম্যানমাৰ জুন্টা কৰ্তৃপক্ষৰ লগত সম্পৰ্কৰ উন্নতি ঘটিছে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভূ-ৰাজনৈতিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা চীন-ম্যানমাৰ সম্পৰ্ক আৰু ভাৰত-ম্যানমাৰ সম্পৰ্ক কি পৰ্যায়ত আছে তাৰ‌ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আশ্ৰয় প্ৰাৰ্থী বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহৰ আত্মগোপন আৰু সাংগঠনিক কাম-কাজৰ গতি-গোত্ৰ । আলফা নেতাগৰাকীৰ মতে সংগঠনটোৰে ইতিমধ্যে আৰম্ভ হোৱা‌ আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া লেহেমীয়া হোৱা, এন এছ চি এন আই-এমৰ লগত অব্যাহত আলোচনাইও কোনো প্ৰকাৰে ইতিবাচক দিশেৰে আগ নবঢ়া, আনকি এন এছ চি এন আই-এম ৰ একাংশ শীৰ্ষ নেতাই বীতশ্ৰদ্ধ হৈ পুনৰ আত্মগোপন কৰাৰ ঘটনাই পৰিস্থিতিৰ পৰিবৰ্তন ঘটাইছে ।

এই সন্দৰ্ভত আলফাৰ প্ৰচাৰ সচিব মিথিংগা দৈমাৰীয়ে ইটিভিক কয় যে জাতীয় অভিৱৰ্তনৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাত বহাৰ পাছতো সেই প্ৰক্ৰিয়া আশা কৰা ধৰণে আগবঢ়া নাই বাবেই পিছৰ প্ৰজন্মৰ যুৱক-যুৱতীসকল হতাশ হৈছে । অসমৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আন্তৰিকতাৰে অভাৱ স্পষ্ট হোৱা কথাতো সকলোৱে লক্ষ্য কৰিছে । আনহাতে, যুৱক-যুৱতীসকলৰ হাতত যিহেতু কৰ্ম সংস্থাপন নাই, সেয়ে পৰিস্থিতিৰ অধিক অৱনতি ঘটিছে । এনে অৱস্থাত আৰু বহু যুৱক-যুৱতীয়ে আলফা স্বাধীনত যোগ দি থকাৰ আশংকা আছে ।

আনহাতে, অসম আৰক্ষীৰ এক সূত্ৰৰ মতে ধেমাজি, লখিমপুৰ, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ কিছু সংখ্যক যুৱক-যুৱতীয়ে আলফাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱাৰ আঁৰত আছে তেওঁলোকৰ কৰ্মহীনতা ।‌‌ আৰ্থিক দুৰৱস্থা আৰু সেই সময়তে সীমাৰ সীপাৰৰ পৰা অহা কেতবোৰ খবৰে নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱক-যুৱতীসকলক জংঘললৈ যোৱাৰ বাবে উৎসাহিত কৰিছে । তথ্য অনুসৰি পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন আলফা স্বাধীনৰ মজিয়াত এতিয়া নতুনকৈ সমৱেত হৈছে তিনিশৰো অধিক সদস্য-সদস্যা । তেওঁলোকৰ বাবে আছে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ অস্ত্ৰও ।

চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ম্যানমাৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আত্মগোপন কৰা এই যুৱক-যুৱতীসকল জড়িত হৈ পৰিছে খেতি-বাতিৰ দৰে কাম-কাজতো । উল্লেখ্য যে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে আলফাৰে শান্তি আলোচনাৰ বাট প্ৰশস্ত হ'ব বুলি ভবা হৈছিল যদিও যোৱা ছমাহত এই বিষয়ত কোনো পদক্ষেপ স্পষ্ট নোহোৱাত আশা ভংগ হোৱাহে পৰিলক্ষিত হৈছে । আনহাতে, পূৰ্বে আলোচনাৰ মজিয়াত বহা আলফা নেতাসকলৰ বাবেও এয়া যেন হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লোৱা ধৈৰ্য পৰীক্ষা ।‌

