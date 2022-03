গুৱাহাটী, 18 মাৰ্চ : যান-বাহনৰ নথিপত্ৰ নৱীকৰণ আৰু বকেয়াসহ যাৱতীয় কৰ পৰিশোধ নকৰা বাহন কোনো কাৰণতে যাতে পথত উঠিব নোৱাৰে তাৰবাবে “অল আউট” অভিযান আৰম্ভ কৰি অধিক সষ্টম ৰূপত মহানগৰীৰ ৰাজপথত নামিছে পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ বৃহৎ অভিযানকাৰী দল (Transport department strict on vehicle with invalid documents)। অভিযান 'ছাৰখাৰ' আৰু 'অ'ল ক্লিয়াৰ'ৰ পাছত এতিয়া পৰিবহন বিভাগে 'অল আউট' অভিযান আৰম্ভ কৰিছে । দিনে-নিশাই চলিছে অভিযান (All out campaign by Transport department in Guwahati)।

বুধবাৰে পৰিবহণ বিভাগৰ বেতকুছিস্থিত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সহকাৰী পৰিবহণ আয়ুক্ত তথা অতিৰিক্ত দায়িত্ববাহী কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়া গৌতম দাসৰ উপস্থিতিত বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ এটা দলে সৰু বৰ বিভিন্ন বাহনত তালাচী চলাই দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ আদায় নিদিয়াৰ লগতে নথি-পত্ৰৰ গুৰুতৰ অপৰাধত ১২খন বাহন জব্দ কৰে ৷

অধিক তীব্ৰতৰ হৈছে পৰিবহন বিভাগৰ অল আউট অভিযান

ইফালে ৰাণী আৰু পামহীৰ বৃহৎ অঞ্চলত জিলা পৰিবহণ বিষয়া (প্ৰৱৰ্তক শাখা) হিমাংশু কুমাৰ দাস, কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ পৰিবহণ বিষয়া ৰূপজ্যোতি কলিতাৰ নেতৃত্বত আৰু পানবজাৰৰ পানী টেংকি অঞ্চলত পৰিবহণ প্ৰাধিকাৰী ৰফিকুল ইছলাম আৰু প্ৰৱৰ্তক পৰিদৰ্শক মৰমী পাঠকৰ উপস্থিতিত চলোৱা তালাচীত দুখন বাহন জব্দ কৰা হয় ৷

উল্লেখ্য যে, মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাইত বুধবাৰে ১০০০ ৰো অধিক বাহনত ব্যাপক তালাচী চলাই ২০০ ৰো অধিকৰ বিৰুদ্ধে যান-বাহন আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰে ।

ইফালে কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ দুটা দলে পৃথকে পৃথকে বিভিন্ন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে ব্যৱসায়িক বাহনৰ গৰাকী, ব্যক্তিগত উদ্যোগ-প্ৰতিষ্ঠান আৰু নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ সকলোৰে সুৰক্ষিত যাতায়াতৰ স্বাৰ্থত যান-বাহনৰ বকেয়াসহ যাৱতীয় সকলো কৰ আদায় দিয়াৰ লগতে নথি-পত্ৰসমূহ নৱীকৰণ কৰিবলৈ কঠোৰ সকীয়নি দিয়ে ৷ সহকাৰী পৰিবহণ আয়ুক্ত গৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে অনাগত দিনত অভিযান অধিক তীব্ৰতৰ হ’ব ৷

