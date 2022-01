২২ জানুৱাৰীত বিপিএফ হ’ব চৰকাৰৰ অংশীদাৰ : ETV Bharat Exclusive

ইটিভি ভাৰতৰ হাতত পৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ এক বৃহৎ খবৰ ৷ সেই অনুসৰি, শীঘ্ৰে গেৰুৱা দল বিজেপিৰ সৈতে চামিল হ’ব হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন বিপিএফ (BPF to join BJP on 22nd January) ৷ চাওক এই সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গৌতম বৰুৱাই প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিবেদন ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ব্যক্তিগত উচ্চাকাংক্ষাৰ স্বাৰ্থত অসমৰ ভূমি মেঘালয়ক গতাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত

বিবাদমান অঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ মতামতক উপেক্ষা কৰি মাটি গতাই দিয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা অসম জাতীয় পৰিষদৰ । মেঘালয়ক মাটি দিয়া সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ এজেপি দলৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভূঞাৰ (AJP reacts to Assam-Meghalaya border issue)। আগবেলা সৰ্বদলীয় বৈঠক আৰু পিছবেলা জাতীয় সংগঠনেৰে আলোচনা কৰি পিছদিনা কেবিনেট বৈঠকত বিষয়টো অনুমোদন কৰাই তাৰ পিছদিনা গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ অনুমোদন ল'বলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নতুন দিল্লীলৈ উৰা মৰা কাৰ্য্য ৰহস্যজনক ।

Massive fire at Digboi Oil field : ডিগবৈৰ অইল ফিল্ডত ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড

ডিগবৈৰ অইল ফিল্ডত সংঘটিত হৈছে ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড (Massive fire at Digboi Oil field) ৷ তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈ থানাৰ অন্তৰ্গত ঐতিহাসিক ডিগবৈৰ এক নং কুপৰ সমীপৰ খাৰছাং পইণ্টত বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় ৷ জানিব পৰা মতে, অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ তেল সৰবৰাহ কৰা খাৰচাং পইণ্টত ৰৈ থকা এখন বলেৰ’ বাহনত আকস্মিকভাৱে জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটে ৷

পুৰণিগুদামলৈ আহি হঠাৎ কিয় খং উঠিল মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ ?

অসম চৰকাৰৰ হাফলঙত অনুষ্ঠিত কেবিনেট(Assam government's cabinet meeting at Haflong)ৰ পৰা ওভটি অহাৰ পথত মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণক (Minister Sanjay Kishan in Puranigudam) জ'ব কাৰ্ডৰ শ্ৰমিকৰ ৰূপত দেখা গ’ল নগাঁৱৰ পুৰণিগুদামত ৷ অঞ্চলটোৰ স্থানীয় লোকৰ সৈতে মত-বিনময় কৰা অৱস্থাত এজনৰ সৈতে তৰ্ক-বিতৰ্কও কৰিলে মন্ত্ৰীয়ে ৷

BJP Executive meeting : পৌৰ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ বিজেপি

ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বিষয়-ববীয়া সভাত পৌৰ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত বিশদ আলোচনা (Discussion on municipal elections) ৷ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই দাবী কৰা অনুসৰি, ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত ৮০ শতাংশ ভোট বিজেপিৰ পক্ষত পৰিছে (80 per cent votes in favour of BJP at TKAC election, says Bhabesh Kalita) ৷ বিপিএফে চৰকাৰৰ পক্ষত থাকিব বিচৰাটো আদৰণীয়, যদিও ইউপিপিএলক অসন্তুষ্ট কৰি ৰাজনীতি নকৰে বিজেপিয়ে ৷

ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনলৈ ৰাইজৰ ব্যাপক সঁহাৰি

লখিমপুৰত শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলিছে ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন (Thengal kachari Autonomous council election in Lakhimpur) ৷ জিলাখনৰ 5 টা সমষ্টিত 15 গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব 9,293 গৰাকী ভোটাৰে ৷ লখিমপুৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে শাসকীয় দল বিজেপিৰ 4 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ৷

Drug Seized in India Bangladesh Border : ভাৰত-বাংলা সীমান্তত জব্দ 14 লাখ টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী

সীমান্তৰে অব্যাহত নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ সৰবৰাহ ৷ ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰিলে বিএছএফ গুৱাহাটী ফ্ৰণ্টিয়াৰে (BSF Guwahati Frontier seized huge amounts of drug) ৷ বুধবাৰে জব্দ কৰা এই নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ আনুমানিক বজাৰমূল্য 14 লাখ টকা ৷

GMC Ward Extension : গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ৱাৰ্ড পুনৰনিৰ্ধাৰণক ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ আখ্যা অজাপৰ

গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা বৃদ্ধি(Extension of ward in GMC) প্ৰসংগৰে বৃহস্পতিবাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে অসম জাতীয় পৰিষদে ৷ সংবাদমেলত উপস্থিত থাকি অসম জাতীয় পৰিষদৰ সম্পাদক প্ৰিন্স ফাইজুল হক, যুটীয়া সম্পাদক গিৰীন তালুকদাৰ আৰু মহানগৰ জিলাৰ সম্পাদক প্ৰণৱ ডেকাই অভিযোগ কৰে যে, সম্পূৰ্ণ বেআইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ৱাৰ্ড সম্প্ৰসাৰণ (Process of ward extension of Guwahati Municipal Corporation is illegal)৷

Brahmos Super Sonic Missile : নতুন ব্ৰহ্মোচ ছুপাৰ ছ’নিক ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ সফল সম্পৰীক্ষণ সম্পূৰ্ণ

ব্ৰহ্মোচ ছুপাৰ ছ’নিক ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ এক নতুন সংস্কৰণৰ সফল পৰীক্ষণ সম্পূৰ্ণ । ওড়িশাৰ বালাচোৰৰ উপকূলৰ পাৰত কৰা হৈছিল এই পৰীক্ষা (India successfully test fires new version of Brahmos Super Sonic missile) ৷ এইবিধ ক্ষেপনাস্ত্ৰৰ পানীৰ তলত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা এক সংস্কৰণৰ ওপৰতো কাম চলি আছে ৷

Ripun Bora criticizes BJP government: নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ শাসনকালত অধিক ধনী হ’ল দেশৰ পুঁজিপতিসকল !

নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ ভুল অৰ্থনীতিৰ ফলত কেৱল 2021 বৰ্ষত দেশৰ সাধাৰণ জনতাৰ উপাৰ্জন হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে পুঁজিপতিৰ সংখ্যা 102 জনৰ পৰা 143 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে (Indian Billionaires)। মুকেশ আম্বানীৰ 2020 চনত মুঠ সম্পতিৰ মূল্য 2.72 লাখ কোটি টকাৰ বিপৰীতে 2021 চনত 6.32 লাখ কোটিলৈ বৃদ্ধি পায় । গৌতম আদানীৰ মুঠ ব্যৱসায়ীক সম্পত্তিৰ মূল্য 2020 চনত 65,860 কোটিৰ বিপৰীতে 2021চনত 3.73 লাখ কোটিলৈ বৃদ্ধি পায় ৷ কিন্তু FORBES REAL TIME DATA অনুযায়ী 2021 চনৰ 24 নৱেম্বৰত আদানীৰ মুঠ ব্যৱসায়িক সম্পত্তিৰ মূল্য 6.08 লাখ কোটি ৷