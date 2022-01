হাফলঙৰ কেবিনেট বৈঠকত কি সিদ্ধান্ত ল’লে ৰাজ্য চৰকাৰে ?

দিশপুৰৰ বাহিৰত তৃতীয়বাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা হ’ল ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ বৈঠক ৷ বুধবাৰে এই বৈঠকৰ সমাপ্তিৰ পিছতে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷

Viral Audio of MLA Amiya Bhuyan : নিজৰ স্থিতিত অটল আৰক্ষী বিষয়া পুষ্পকমল বৰা

অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ কাৰ্যালয়ত বুধবাৰে উপস্থিত হয় নাৰায়ণপুৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া পুষ্পকমল বৰা (DGP GP Singh summoned Narayanpur OC) । অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধান জিপি সিঙে তলব কৰাৰ পিছতে হাজিৰ হয় পুষ্পকমল বৰা । নিজৰ স্থিতিত অটল আছে আৰক্ষী বিষয়া গৰাকী ৷

HS final Examination 2022 : ১৫ মাৰ্চৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা

15 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 2022 চনৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা (HS final Examination 2022) ৷ বুধবাৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে ঘোষণা কৰে এই কথা ৷

Sania Mirza announces retirement : অৱসৰ ল'ব টেনিছ তাৰকা ছানিয়া মিৰ্জাই

ভাৰতীয় টেনিছ তাৰকা ছানিয়া মিৰ্জাই বুধবাৰে ঘোষণা কৰিছে অৱসৰৰ কথা (Sania Mirza to retire after this season) । ২০২২ চনটোৱে হ'ব তেওঁৰ খেলৰ অন্তিম বৰ্ষ । অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন-২০২২ ত মহিলাৰ দ্বৈত শাখাৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডত পৰাজিত হোৱাৰ পাছত অৱসৰৰ কথা ঘোষণা কৰে খেলুৱৈগৰাকীয়ে ।

Assam Meghalaya Border Conflict : মেঘালয়ক ভূমি এৰি দিয়াৰ পক্ষপাতি নহয় APCC

অসম-মেঘালয় সীমা সমস্যাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মঙলবাৰে কইনাধৰাত অনুষ্ঠিত কৰে এখন সৰ্বদলীয় বৈঠক ৷ এই বৈঠকৰ পিছতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই দীৰ্ঘদিনীয়া সীমা সমস্যাটোৰ ওপৰত মন্তব্য আগবঢ়ায় ৷ চৰকাৰে এৰা-ধৰাৰ মাজেৰে সীমা সমস্যা সমাধানৰ সিদ্ধান্ত লৈছে বুলি কৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয় যে, এই কথা কংগ্ৰেছ দলে কোনো কাৰণতে মানি ল’ব নোৱাৰে (Bhupen Bora on Assam Meghalaya Border issue) ৷

বাণিজ্যিক অনুজ্ঞাপত্ৰ বিহীন বিপণীৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ অভিযান অব্যাহত

নিয়ম উলংঘা কৰা বিপণীৰ বিৰুদ্ধে GMC ৰ অভিযান অব্যাহত ৷ অবৈধভাৱে ব্যৱসায় চলাই থকা আৰু অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত নিয়ম উলংঘা কৰি মহানগৰীত গ্ৰাহকক খোৱা সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি থকা ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ অভিযান (GMC's operation against illegal shops) ৷ বুধবাৰে সমান্তৰালকৈ বাণিজ্যিক অনুজ্ঞাপত্ৰ বিহীন বিপণীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে (GMC continues its operation against commercially unlicensed outlets) ৷

Thengal Kachari Parishad Election : ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনলৈ সাজু লখিমপুৰবাসী

বৃহস্পতিবাৰে বহু প্ৰত্যাশিত ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন (Thengal Kachari Parishad Election) ৷ এই নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে লখিমপুৰ জিলাৰ 5 টা সমষ্টিৰ 15 গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব 9,293 গৰাকী ভোটাৰে ৷

Omicron in Assam: ৰাজ্যৰ অধিকাংশ ক’ভিড পজিটিভ লোক আক্ৰান্ত হৈছে অ’মিক্ৰণত

ৰাজ্যত অমিক্ৰণৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ব্যাপক হাৰত আৰম্ভ হৈছে (Omicron in Assam)। শেহতীয়াভাৱে যিসকল লোক ক’ভিড-১৯ ৰ Rapid antigen আৰু RT-PCR পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কৰি ক’ভিড পজিটিভ চিহ্নিত কৰা হৈছে, সেইসকলৰ অধিকাংশ অ’মিক্ৰণ(Omicron) ত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছন অসমে নিশ্চিত কৰিছে (National Health Mission Assam) ।

Illegal coal smuggling in Assam : ঘোষণাতে আৱদ্ধ কয়লা-চুপাৰি সৰবৰাহৰ নিৰ্দেশনা

আজিও প্ৰকাশ কৰা নহ’ল কয়লা আৰু চুপাৰি সৰবৰাহৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা (SOP for trade and transportation of coal) ৷ ১১ অথবা ১২ জানুৱাৰীত এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হ’ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ এসপ্তাহ উকলাৰ পিছতো SOP প্ৰকাশ নোহোৱাত সোণালী সুযোগ গ্ৰহণ কৰি ৰমৰমীয়া ব্যৱয়ায় চলাই আছে চোৰাং ব্যৱসায়ীয়ে ৷

Corona blast in Assam police : অসম আৰক্ষীত ক'ভিডৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণ

জিলাই জিলাই গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱানৰ পৰা শীৰ্ষ বিষয়ালৈ ক'ভিডৰ ব্যাপক সংক্ৰমণ (Severe infection of covid in Assam police) । গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্তালয়তে বিগত এসপ্তাহত ৪০ জনৰো অধিক বিষয়া, কনিষ্টবল ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে । কোনো কোনো জিলাত আইন-শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'লে আৰক্ষীক নেতৃত্ব দিবলৈও বিষয়ৰ অভাৱ হৈ পৰিছে । ৰাজ্যত আক্ৰান্তৰ হাৰ ১২.৬২ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।