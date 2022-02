জলস্তৰ হ্ৰাস পোৱা বাবে বাংলাদেশৰ শিলভৰ্তি অৰ্ধশতাধিক মালবাহী জাহাজ ধুবুৰীৰ নদী পথৰ ভিন্ন স্থানত আবদ্ধ হৈ আছে (Water level of brahmaputra river went down) । জাহাজৰ লগত আবদ্ধ হৈ আছে চালকসহ প্ৰায় দুশ বাংলাদেশী কর্মচাৰী । বাংলাদেশ চৰকাৰে বাংলাদেশৰ যমুনা নদীত খনন কাৰ্য চলাইছে যদিও ভাৰত আৰু অসম চৰকাৰে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাংলাদেশ অভিমুখী যাত্ৰাপথত খনন চলোৱা নাই । ব্ৰহ্মপুত্ৰত খনন কাৰ্য চলাই জলপথৰ ব্যৱসায়-বাণিজ্যক নতুন গতি প্ৰদান কৰাৰ বাবে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন অভিলাষী পৰিকল্পনাকলৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ।

ৰাজহুৱাভাৱে এটা ব্যাক্তিগত চেটেলাইট চেনেলৰ সাংবাদিকক চিৰাঙৰ বাসুগাঁৱত এজন আৰক্ষী জোৱানে প্ৰহাৰ কৰাৰ ঘটনাক লৈ উত্তপ্ত হৈছে ৰাজ্য (Controversy over Police thrashed journalist in Public) ৷ হেলমেট বিহীনভাৱে মটৰ চাইকেল চলোৱা আৰক্ষীক প্ৰশ্ন কৰাৰ পিছতে সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা ৷

আলি আব্বাচ জাফৰৰ নিৰ্দেশনাত আহি আছে বড়েমিয়া চোটেমিয়া ৷ বড়েমিয়া চোটেমিয়া ৰূপত এইবাৰ যুটি বান্ধিছে অক্ষয় কুমাৰ আৰু টাইগাৰ শ্ৰফে (Akshay Tiger team up for First time) ৷ জানো আহক চিনেমাখনৰ সবিশেষ ৷

সোমবাৰে বিধায়ক পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰি পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল ত্ৰিপুৰা বিজেপিৰ দুজন বিধায়ক ক্ৰমে সুদীপ ৰয় বৰ্মন আৰু আশীষ কুমাৰ সাহাই (Two BJP MLAs in Tripura resigns from MLAship ) ৷ এতিয়া ইয়াক লৈ ত্ৰিপুৰা বিজেপিৰ সভাপতি ড৹ মানিক সাহাই সৰৱতা প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে ইয়াৰ বাবে সাজু হৈয়েই আছিল দলটো ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

কংগ্ৰেছ শাসন কালত ৰাজীৱ ভৱন সমূহৰ আছিল বিশেষ গুৰুত্ব ৷ পিছে এতিয়া ৰাজীৱ ভৱনলৈ নাযায় নেতা, কৰ্মী, সমৰ্থক ৷ এনে সময়তে, বৰপেটাৰোডৰ ৰাজীৱ ভৱনত দেখা গ’ল এক বিশেষ দৃশ্য ৷ এতিয়া বাদাম-ভূজিয়াৰ পেকেজিঙৰ কাম চলে ভৱনটোত (Bhujiya packaging runs in Rajiv Bhawan) ৷

অসমৰ ৰাইজে মাটি-বাৰী সংক্ৰান্তীয় বিভিন্ন সমস্যাত ভূগি থকাৰ বাবে চৰকাৰে মিছন বসুন্ধৰাৰ দৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । ইয়াৰ দ্বাৰা ইতিমধ্যে কলিয়াবৰৰ বহু লোক উপকৃত হৈছে (People of Kaliabor benefited by Mission Basundhara)। ১০ মে’ৰ পূৰ্বেই মাটি-বাৰী সংক্ৰান্তীয় তথা অনান্য ওজৰ-আপত্তি নিষ্পত্তি কৰিবলৈ সাজু হৈছে কলিয়াবৰ ৰাজহ চক্ৰ বিভাগ ।

কোকিলকণ্ঠী গায়িকা লতা মংগেশকাৰৰ মৃত্যুৰ লগে লগে শোকস্তদ্ধ তেওঁৰ লাখ লাখ অনুৰাগী । নলবাৰী জিলাত শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি বিজেপিৰ (BJP pays tribute to Lata Mangeshkar in Nalbari)। উপস্থিত বহু সংখ্যক লোকে শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।

৩১ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন (Parliament Budget 2022)। ৰাষ্ট্ৰপতি ভাষণৰ সৈতে আৰম্ভ হৈছিল অধিৱেশনৰ । মঙলবাৰে ৰাজ্যসভাত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণৰ বাবে ধন্যবাদ প্ৰস্তাৱৰ উত্তৰ দিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে ।

চৰাইদেউ সোণাৰীত আৰক্ষীৰ সৈতে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ মিতিৰালি অভিযোগ ৷ সোণাৰিত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ ৷ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সদস্যই উত্তাল কৰিলে নামতোলা আৰক্ষী থানা (Village Guards protest at Namtola) ৷

পৰম্পৰা অনুসৰি তিতাবৰত আয়োজন কৰা হ'ল সমূহীয়া বিয়াৰ অনুষ্ঠান (Community wedding ceremony in Titabor)। ২০ টাকৈ দম্পতি একেলগে বহিল বুঢ়াবিয়াত । বুঢ়াবিয়া অনুষ্ঠানক লৈ আনন্দ-উলাহ অঞ্চলটোত ।