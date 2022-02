নগাঁৱত মাইক্ৰ’ফাইনেন্স উদগনি আৰু সকাহ আঁচনিৰ অধীনত চেক বিতৰণ

দেওবাৰে অসম মাইক্ৰ’ফাইনেন্স উদগণি আৰু সকাহ আঁচনি ২০২১ৰ অধীনত নগাঁৱৰ হিতাধিকাৰীৰ মাজত চেক বিতৰণ কৰা হয় (Cheques Distribution under microfinance loan waiver scheme)। এই অনুষ্ঠানত 6 হাজাৰ মহিলাক বিতৰণ চেক প্ৰদান কৰা হয় । অনুষ্ঠানত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কৰ অংশগ্ৰহণ ।

ধুবুৰীত দুৰ্নীতি সন্দৰ্ভত বদৰুদ্দিন আজমলৰ সকীয়নি

দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ কঠোৰ হৈছে ধুবুৰীৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল । ধুবুৰীৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত দিশা বৈঠকত অংশগ্ৰহণ সাংসদগৰাকীৰ (MP Badaruddin Ajmal at Disha Meeting)। বিভাগৰ সকলো বিষয়াকে দুৰ্নীতি নকৰিবলৈ সকীয়নি আজমলৰ ।

নতুন সদস্যভুক্তিৰে পুনৰ শক্তিশালী হৈছে আলফা স্বাধীন !

চাৰিটা দশক‌ ধৰি অসমৰ ৰাজনীতি আৰু সামাজিক জীৱনক প্ৰভাৱিত কৰি অহা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন আলফাৰ প্ৰতি আকৌ আগ্ৰহী হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ তৰুণ প্ৰজন্মৰ যুৱক-যুৱতীসকল (ULFA I strengthens again with new membership )। যোৱা তিনিটা বছৰৰ ভিতৰতে কেৱল অসমৰে প্ৰায় তিনি শতাধিক যুৱক-যুৱতীয়ে যোগ দিছে পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন আলফা স্বাধীনত ।

কোকিলকণ্ঠী গায়িকা লতা মংগেশকাৰ আৰু নাই

ক’ভিডত আক্ৰান্ত হৈ মুম্বাইৰ ব্ৰীজ কেণ্ডি হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল সংগীত জগতৰ ভোটাতৰাস্বৰূপ লতা মংগেশকাৰ ৷ দেওবাৰে পুৱা চিকিৎসালয়তে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে কোকিলকণ্ঠী গায়িকাগৰাকীয়ে ৷

Dibrugarh police encounter: আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত আহত ডকাইত

ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ (Assam Police encounter in Dibrugarh)। পলাবলৈ চেষ্টা কৰোতে ডকাইতক লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলীচালনা । আহত ডকাইতক অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি ।

মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে নাপাই প্ৰতিষেধক

১৫ মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মেট্রিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ প্রতি লক্ষ্য ৰাখি মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত ১৫ৰ পৰা ১৮ বছৰ বয়সৰ সকলোকে প্ৰতিষেধক প্রদানৰ বাবে নির্দেশ দিছিল (Teens vaccination status in Assam)।

সাংবাদিক মুনীন্দ্ৰ দাসলৈ জগধাত্ৰী হৰমোহন দাস সাহিত্য বঁটা

বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক মুনীন্দ্ৰ দাসলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে জগধাত্ৰী হৰমোহন দাস সাহিত্য বঁটা ৷ অসমৰ নৃগোষ্ঠীয় উত্তৰণৰ ইতিহাস(Asomor Nrigosthiya Uttaranar Itihas) শীৰ্ষক তত্বগধুৰ গ্ৰন্থখনৰ বাবে দাসক প্ৰদান কৰা হয় এই বঁটা ।

ৰাজ্যসভাৰ দুয়োখন আসনতে জয়ৰ দাবী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ : প্ৰাৰ্থীকলৈ মতানৈক্য Congress-AIUDFৰ

ৰাজ্যসভাত প্রার্থী প্রক্ষেপক লৈ ঐকমত্যত উপনীত হােৱা নাই বিৰােধী দল কংগ্ৰেছ-এ আই ইউ ডি এফ (Congress AIUDF alliance over Rajya Sabha Elections) । কংগ্ৰেছৰ ওপৰত চাপ অব্যাহত ৰাখি এ আই ইউ ডি এফে তেওঁলােকৰ পচন্দৰ প্রার্থীক বিৰােধী প্রার্থী হিচাপে প্রক্ষেপ কৰিব বিচাৰিছে । কংগ্ৰেছে অপেক্ষা কৰিছে দেবব্ৰত শইকীয়াৰ নেতৃত্বত গঠিত কমিটীৰ প্রতিবেদনলৈ । ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত দুয়োখন আসনতে বিজেপিৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰাৰ দাবী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।

সীমান্তঞ্চলৰ উচ্ছেদ সন্দৰ্ভত KSA তথা সহযোগী সংগঠনৰ সংবাদমেল

ডিফুস্থিত জিলা প্ৰেছ ক্লাৱত কেএছএ আৰু সহযোগী সংগঠনৰ সংবাদমেল ৷ সংবাদমেলযোগে সীমান্তঞ্চলৰ উচ্ছেদকলৈ ৰাজনীতি নকৰিবলৈ আহ্বান কেএছএ আৰু সহযোগী সংগঠনৰ(Press meet of KSU) ৷

লতা মংগেশকাৰ: ভাৰতৰ নাইটিংগেল

অৱসান ঘটিলে ভাৰতৰ চলচিত্ৰ জগতৰ এটা সোণালী যুগৰ ৷ বহু কালজয়ী গীতেৰে জীৱন্ত কিংবদন্তিত পৰিণত হোৱা তথা সংগীত জগতৰ ভোটাতৰাস্বৰূপ লতা মংগেশকাৰে(Lata Mangeshkar paased away) দেওবাৰে পুৱা ইহলীলা সম্বৰণ কৰে ৷