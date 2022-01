অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ ৭০৩ গৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে একেলগে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ বিচাৰিছে (700 employees of ASTC seek voluntary retirement)। বিষয়টোক লৈ উদ্বিগ্ন, চিন্তিত স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীও । কাৰণ কি ? কিহৰ বাবে চাকৰি এৰি থৈ যাব খুজিছে একেলগে সাত শতাধিক কৰ্মচাৰীয়ে !

এইবাৰ চোৰাং চিকাৰীক লক্ষ্য আৰক্ষীৰ ৷ বিশ্বনাথৰ চোৱাগুৰীৰ নবজাৰত আৰক্ষীৰ গুলিত আহত এটা কুখ্যাত চোৰাং চিকাৰী ৷

টেষ্টৰ সংখ্যা আৰু আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হ্ৰাস পালেও মৃত্যুৰ সংখ্যা উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে (Death related to Covid has increased in Assam) । ১৭ জানুৱাৰীৰ পৰা ক'ভিডত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা হঠাতে বৃদ্ধি পাইছে। বিগত ১০ দিনত ১৭৪ গৰাকী লোকে ক'ভিডত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে।

শুকুৰবাৰে গোৱালপাৰা জিলাৰ চৈৰাবাৰীৰত হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হোৱা লুপেন্দ্ৰ ৰাভাৰ মৃত্যুদেহ উদ্ধাৰৰ ঘটনা মাৰ নৌযাওঁতেই পুনৰ হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত আন এজন লোক (Man Elephant conflict in Goalpara) ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

মহাত্মা গান্ধীৰ আজি ৭৪ তম মৃত্যু বাৰ্ষিকী ৷ জাতিৰ পিতাক মৃত্যু দিনটোত সমগ্ৰ দেশৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় (Modi pays homage to Mahatma Gandhi) ৷ গান্ধীজীৰ মৃত্যু দিনটো শ্বহীদ দিৱস হিচাপে পালন কৰে হয় ৷

স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সৈতে দিল্লীৰ জামা মছজিদৰ (Jama Masjid of Delhi) সম্পৰ্ক আছে নে ? হয়টো বহুতে এই কথা নাজানে যে দেশ বিভাজনৰ সময়ত ভাতৃত্ববোধৰ অন্যতম চানেকী প্ৰদান কৰিছিল এই জামা মছজিদে । ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল জামা মছজিদে । দেশে ৭৫ তম স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰাৰ সময়ত জানো আহক স্বাধীনতা সংগ্ৰামত এই জামা মছজিদৰ গুৰুত্ব ।

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ক‘ৰণাৰ সংক্ৰমণ ৷ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে মৃত্যুৰ সংখ্যা ৷ শনিবাৰে ক’ভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈ মাজুলী জিলাত বছৰটোৰ প্ৰথমজন লোকৰ মৃত্যু হয়(Majuli records first covid death of the year) ৷

এগৰাকী কিশোৰীক তেওঁৰ আপত্তিজনক ফটো ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকিৰে যৌন আতিশয্য চলোৱাৰ লগতে ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে বঙাইগাঁৱৰ এজন যুৱকৰ ওপৰত (Rape after blackmailing allegation against Bangaigaon youth) ৷ POSCO আইনৰ অধীনত অভয়াপুৰী আৰক্ষী থানাত যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে গোচৰ ৷

ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া আশংকা শোকাৱহ বাস্তৱত পৰিণত হ'ল বঢ়মপুৰৰ মুৰ্গী লৰাইত । বনৰীয়া ম’হৰ আক্ৰমণত অকাল মৃত্যুক আকোঁৱালি ল’বলগীয়া হয় এজন লোকে (One died in wild buffalo attack)

ৰাজ্যত ক’ভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আংশিক হ্ৰাস পাইছে যদিও বৰ্তমানেও আঁতৰা নাই ইয়াৰ ভয়াৱহতা ৷ শনিবাৰে 2,294 গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে ক’ভিড 19ৰ অৱস্থিতি ৷ পজিটিভিটি হাৰ হৈছে 6.41 ৷