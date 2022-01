দেশজুৰি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰা বুল্লী বাই নামৰ এপৰ মূল ষড়যন্ত্ৰকাৰীক অসমৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে (main culprit of bulli bai app arrested) । দিল্লী আৰক্ষীৰ এটা অভিযানকাৰী দলে বৃহস্পতিবাৰে যোৰহাট আৰক্ষীৰ সহযোগত বুল্লী বাই নামৰ এপৰ মূল ষড়যন্ত্ৰকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ এপটোৰ মূল ষড়যন্ত্ৰকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অসমৰ পৰা ।

দিল্লী উচ্চ ন্য়ায়ালয়ে বৃহস্পতিবাৰে বিজেপি নেতা সুব্ৰমন্য়ম স্বামীয়ে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ ডিচ ইনভেষ্টমেন্ট প্ৰক্ৰিয়া বাতিল কৰণৰ বাবে দাখিল কৰা জনস্বাৰ্থ জনিত এক আবেদন খাৰিজ কৰে (PIL by Subramanian Swamy dismissed)। দিল্লী উচ্ছ ন্য়ায়ালয়ৰ মুখ্য ন্য়ায়াধীশ ডি এন পেটেল আৰু ন্য়ায়াধীশ জ্য়োতি সিঙৰ এক খণ্ড বিচাৰপীঠে এই আবেদন খাৰিজ কৰে (High court dismiss PIL on Air India disinvestment) । স্মৰ্তব্য যে, বিগত বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহত ভাৰত চৰকাৰে টাটা গ্ৰুপৰ সৈতে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ ডিচ ইনভেষ্টমেন্ট বাবে ১৮,০০০ কৌটি টকাৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিল ।

চীনা স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা Xiaomi ৰ (Chinese smartphone maker Xiaomi ) বিৰুদ্ধে ভাৰত চৰকাৰে জাৰি কৰিছে শুল্ক ফাঁকিৰ জাননী (Xiaomi charged of Rs 653 crore tax evasion in India ) ৷ বুধবাৰে ভাৰত চৰকাৰৰ বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে এই কথা সদৰি কৰে ৷ জানিব পৰা মতে, চীনা স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা Xiaomi য়ে 2017 চনৰ এপ্ৰিলৰ পৰা ২০২০ চনৰ জুন মাহৰ ভিতৰত প্ৰায় 653 কোটি টকাৰ শুল্ক দিবলৈ বাকী আছে বুলি ভাৰত চৰকাৰৰ বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷

দালালৰ দপদপনিৰ পাছতে চিকিৎসালয়ত এইবাৰ চোৰৰ দপদপনি ৷ মঙলবাৰে GMCH ৰ চুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পতালৰ পৰা দৰৱ চুৰ কৰি থকা অৱস্থাত (Pharmacist steals medicine from GMCH) হাতে-লোটে ধৰা পৰিল এগৰাকী ফার্মাচিষ্ট ৷

ধবাৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰকাশ হ’ল ভোটাৰ তালিকা (Revised voter list publish in Assam) ৷ জিলা প্ৰকাশন তথা নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰিলে ভোটাৰৰ চূড়ান্ত তালিকা ৷ বাক্সা জিলাত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰে জিলা উপায়ুক্ত আয়ুষ গাৰ্গে (Revised list of voters of Baksa) ৷ জিলাখনৰ অন্তৰ্গত তিনিটা বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা 5,52,947 গৰাকী ৷ ইয়াৰে 2,76,333 গৰাকী পুৰুষ ভোটাৰৰ বিপৰীতে মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা 2,72,469 ৷

কৰ’ণা মহামাৰীৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ (Covid 19 cases increase in Hojai) পৰিপ্ৰেক্ষিতত লামডিঙত ৭ দিনৰ বাবে বিদ্যালয় বন্ধ (Six schools to remain closed in Lumding due to Covid 19) ঘোষণা । ইফালে ক'ভিড-19 ৰ সংক্ৰমণৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে তিতাবৰৰ জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে (JNV Titabar declared as a containment zone) ৷

অসমীয়া পৰম্পৰাগত সাজপাৰৰ অভিনৱ ডিজাইনেৰে ৰিমু ভট্টাচাৰ্যই (Fashion Designer Remu Bhattacharya) আৰম্ভ কৰিছে এক নতুন ক্লথিং লেৱেল 'ৰিমু ভট্টাচাৰ্য' । বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ মাছখোৱাস্থিত আই টি এ চেন্টাৰত আয়োজন কৰা হয় এক অনলাইন ফেশ্বন শ্ব' (Online Fashion Show) । ভাৰ্জুৱেল দৰ্শক আৰু গ্ৰাহকক আকৰ্ষণ কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে ৰিমু ভট্টাচাৰ্যই 'স্প্ৰিং ছামাৰ ২০২২' (Spring Summer 2022) নামেৰে এই ফেশ্বন শ্ব'খন আয়োজন কৰে । অসমৰ কেইবাগৰাকীয়ও আগশাৰীৰ মডেলে অংশ গ্ৰহণ কৰা ফেশ্বন শ্ব'খনত চাৰিটা ভাগত ডিজাইনসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । শ্ব' ষ্টপাৰ হিচাপে থাকে মোহময়ী অভিনেত্ৰী মেঘৰঞ্জনী মেধি, প্ৰীতি কংকনা, নিশিতা গোস্বামী । অতি শীঘ্ৰেই এই ভাৰ্ছুৱেল ফেশ্বন শ্ব'খন বিভিন্ন অনলাইন প্লেটফৰ্মযোগে ষ্ট্ৰিমিং কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ডিজাইনাৰ ৰিমু ভট্টাচাৰ্যই ।

25 ডিচেম্বৰত নিমণি দাস নামৰ এগৰাকী 35 বছৰীয়া ব্যক্তি সন্ধানহীন হৈছিল পানীমুৰত ৷ এটা শিলৰ ওপৰত থিয় হৈ চেল্ফি লওঁতেই জলপ্ৰপাত পৰি যায় ব্যক্তিজন ৷ এই ঘটনাৰ পিছতে সষ্টম হৈ পৰে জিলা প্ৰশাসন ৷ সম্প্ৰতি, এই স্থানত পৰ্যটক নিষিদ্ধ কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে (Entry restricted for tourists in Panimur) ৷

বুধবাৰে মাজুলীৰ শালমৰাত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে পূৱ মাজুলী আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত তথা জিলা সমিতিৰ লগতে বৃহত্তৰ শালমৰাবাসীৰ সহযোগত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব'ৰ্ড আৰু টি কে কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে (AJYCP protest in Majuli against Brahmaputra Board) ৷ মাজুলীৰ স্থায়ী সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব'ৰ্ড আৰু টি কে কোম্পানীৰ চূড়ান্ত ব্যৰ্থতাৰ বাবে মাজুলীৰ মূল ভূমিখণ্ড নদীৰ বুকুত বিলীন হৈ যোৱাৰ অভিযোগত এই মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ৷

দিব্যাংগসকলৰ বাবে এক সুখবৰ ৷ বুধবাৰে নগাঁৱত উন্মোচিত হ'ল ৰাজ্যৰ দৃষ্টিহীন লোকসকলৰ বাবে ৰচিত প্ৰথমখন অসমীয়া গ্ৰন্থ “পোহৰ বিচাৰি" (First Assamese book on specially abled people released) ৷ এই গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰে লেখক বুদ্ধিনাথ কলিতাই (Book Unveiling of Buddhinath Kalita) ৷