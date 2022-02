শেহতীয়াকৈ, বিত্ত বিভাগৰ প্ৰধান সচিবে সকলো বিভাগৰ আয়ুক্ত, প্ৰধান সচিব, আয়ুক্ত সচিব, সচিব আদিলৈ নিজা নিজা বিভাগৰ বাজেট প্ৰাককলন দাখিলৰ সময়সীমা ধৰি দিছিল । কিয়নো, অহা ১৪ মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ’ব অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশন (Budget Session of Assam Assembly from March 14) । এই সময়সীমা সোমবাৰে অন্ত পৰে যদিও পুনৰ ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে বিত্ত বিভাগে বৃদ্ধি কৰিছে এই সময়সীমা ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

ৰাজ্যত ক’ভিড পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হোৱাত ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সকলো ধৰণৰ ক'ভিড প্ৰ'টকল প্ৰত্যাহাৰৰ সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰ তথা স্বাস্থ্য বিভাগে ৷ সোমবাৰে দিছপুৰ জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰে এই কথা(No Covid prohibition in Guwahati) ৷

বৰ্তমান সামাজিক মাধ্যমত এখন ফটো সাংঘাতিক ধৰণে ভাইৰেল হৈ পৰিছে ৷ লতাজীক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা শ্বাহৰুখ খানৰ এখন ফটোক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ ‘দোৱা’ পঢ়াৰ পিছত লতাজীৰ মৃতদেহলৈ থুই পেলালে বুলি বেয়াকৈ সমালোচনা কৰিছে বলীউডৰ কিং খানক এচামে (Shah Rukh Khan Lata Mangeshkar funeral controversy) ৷

ত্ৰিপুৰা বিজেপিৰ দুজন বিধায়কে বিধায়ক পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰি বিধানসভাৰ অধ্যক্ষক প্ৰদান কৰিলে পদত্যাগ পত্ৰ (BJP MLAs in Tripura resigns from MLAship ) ৷

ভাৰতৰ নাইটিংগেলৰ মৃত্যুত শোকস্তদ্ধ অসমৰ শিল্পী সমাজ

সমগ্ৰ বিশ্ববাসীকে কন্দুৱাই 6 ফ্ৰেব্ৰুৱাৰী দেওবাৰে পৰলোকগামী হয় সংগীত জগতৰ ভোটাতৰাস্বৰূপ লতা মংগেশকাৰ ৷ শোকত মৰ্মাহত প্ৰতিজন ভাৰতীয় ৷ সংগীত সাম্রাজ্ঞীগৰাকীৰ মৃত্যুত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি অসমৰ সংগীত ক্ষেত্ৰৰ দুজন জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী নীল আকাশ আৰু কুসুম কৈলাশে(Artist mourn to Lata Mangeshkar death) ৷

ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ মাজতেই চাপানালাৰ ঐতিহাসিক চম্পাৱতী জলপ্ৰপাতত মহাসপ্তমী কুণ্ডমেলা ৷ চৰকাৰে বান্ধি দিয়া নীতি নিৰ্দেশনাৰ বাবে মহাসপ্তমী কুণ্ডমেলাত এইবাৰ নাই পূৰ্বৰ জাকজমকতা(Chapanala Champawati Kunda Mela) ৷

অসমৰ সমাজ জীৱনত নামঘৰ সমূহে অতীজৰে পৰা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে নামঘৰ সমূহে একো একোটা অঞ্চলৰ লোকৰ মাজত সম্প্ৰীতি, সংহতি, একতাৰ, এনাজৰীডাল অধিক সুদৃঢ় কৰি আহিছে বুলি দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ পশ্চিম প্ৰান্তৰ ধাৰাপুৰৰ ধোঁপৰতল 1 নং খেলৰ নামঘৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন অনুষ্ঠান (Foundation stone laying ceremony of namghar in Guwahati) ত উপস্থিত থাকি আৰক্ষী বিষয়া পাৰ্থসাৰথি মহন্তই এইদৰে মন্তব্য় কৰে ৷

চাৰিটা দশক‌ ধৰি অসমৰ ৰাজনীতি আৰু সামাজিক জীৱনক প্ৰভাৱিত কৰি অহা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন আলফাৰ প্ৰতি আকৌ আগ্ৰহী হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ তৰুণ প্ৰজন্মৰ যুৱক-যুৱতীসকল (ULFA I strengthens again with new membership )। যোৱা তিনিটা বছৰৰ ভিতৰতে কেৱল অসমৰে প্ৰায় তিনি শতাধিক যুৱক-যুৱতীয়ে যোগ দিছে পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন আলফা স্বাধীনত ।

কেন্দ্ৰীয় বাজেট সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন খণ্ডৰ ব্যক্তি, অৰ্থনীতিবিদ, জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু বুদ্ধিজীৱিৰে মত বিনিময় কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্ৰী ৰাজ কুমাৰ সিঙৰ (union power minister RK singh on union budget 2022) । অসমৰ শক্তি খণ্ডৰ উন্নয়নক ভূয়সী প্রশংসা। দেশৰ সকলাে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রীকে অসম চৰকাৰে শক্তিখণ্ডৰ কাৰণে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপ সমূহ অনুসৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই পত্র প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।

'কুইন অৱ মেলোডী' লতা মংগেশকাৰৰ মৃত্যুত (Legendary singer Lata Mangeshkar passes away) সমগ্ৰ দেশতে শোকৰ ছাঁ । ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰীকে ধৰি নেতা, অভিনেতা, গীতিকাৰ, খেলুৱৈ তথা সকলো ক্ষেত্ৰৰ লোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে । বলীউড জগতৰ তাৰকাই আৱেগপূৰ্ণ পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিলে সামাজিক মাধ্যমত ।