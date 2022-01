APSC ৰ ভাষা বিষয়ক প্ৰশ্নকাকত প্ৰত্যাহাৰৰ বিষয়ত উচ্চ ন্যায়ালয়ত শুনানি

গুৱাহাটী ন্যায়ালয়ত শুকুৰবাৰে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ ভাষা বিষয়ক প্ৰশ্নকাকত প্ৰত্যাহাৰ সন্দৰ্ভত এক শুনানি গ্ৰহণ কৰা হয় (HC Hearing on excluding language paper in APSC) ৷ অধিবক্তা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই অসম লোকসেৱা আয়োগৰ ভাষা বিষয়ক প্ৰশ্নকাকত প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সম্পৰ্কত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত তৰিছিল ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত গোচৰ ৷

অসম-মেঘালয় সীমান্তৰ বিবদমান এলেকা পৰিদৰ্শন কৰি চৰকাৰক প্ৰতিবেদন দিব আছুৱে

অসম মেঘালয়ৰ ছটা বিবদমান (Disputed areas in Assam Meghalaya border) এলেকা সন্দৰ্ভত দিল্লীয়ে মীমাংসাৰ মোহৰ মৰালৈ অপেক্ষা কৰিছে দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে ৷ এই পদক্ষেপৰ সময়তে আছুকে ধৰি পাঁচটা জাতীয় আৰু জনজাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বই বিবাদমান এলেকা পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব প্ৰতিবেদন (AASU to visit Assam Meghalaya's disputed border areas) ।

নিজ কন্যাৰ মৃতদেহ লৈ নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত অসহায় পিতৃ-মাতৃ

কন্যাৰ মৃতদেহ লৈ নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এহাল পিতৃ-মাতৃ । স্বামীৰ নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ কন্যাৰ মৃত্যু (Woman dies of domestic violence in Nagaon) হোৱা বুলি অভিযোগ তুলি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উপস্থিত হ’ল অসহায় পিতৃ-মাতৃ ৷

মন্ত্ৰী যোগেন মহনলৈ 2022 বৰ্ষৰ বীৰ পাংৰাও বঁটা

আমগুৰিত 27 জানুৱাৰীৰ পৰা কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অনুষ্ঠিত হ'ব মে-ডাম-মে-ফী ৷ এই অনুষ্ঠানতেই টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ উদ্যোগত মন্ত্ৰী যোগেন মোহনলৈ আগবঢ়োৱা হ'ব বীৰ পাংৰাও বঁটা (Minister Jogen Mohan nomitated for Bir Pangrao Award) ৷ শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠানটোৰ লাইখুঁটা স্থাপন কৰা হয় ৷

২৪ বছৰে কিয় অসম্পূৰ্ণ ইষ্ট-ৱেষ্ট কৰিড'ৰ: জবাব লাগে PMO ক

১৯৯৮ চনতে গুজৰাটৰ সৌৰাষ্ট্ৰৰ পৰা অসমৰ শিলচৰলৈ আৰম্ভ কৰা হৈছিল ইষ্ট-ৱেষ্ট কৰিড'ৰৰ কাম (East–West Corridor Project) ৷ কিন্তু দুটা দশক উকলি যোৱাৰ পিছতো আজিকোপতি সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল এই পথচোৱা ৷ যাৰ বাবে এতিয়া ক্ষুন্ন হৈ পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় (Why did the East-West corridor remain incomplete ?) ৷

Deputation of IAS officers: ২৫ জনৰাে অধিক আই এ এছ বিষয়া আছে ৰাজ্যৰ বাহিৰত

কিয় অসমত কাম কৰিব নিবিচাৰে আই এ এছ বিষয়াসকলে ? কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ডেপুটেশ্যনতে নহয় কেইবাজনো বিষয়াই আন্তঃৰাজ্যিক ডেপুটেশ্যনত যোৱাত অসমত প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে । আই এ এছ বিষয়াসকলে অসম এৰি যোৱাৰ ফলত অসমত থকা জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ কামৰ বোজা যথেষ্ট বাঢ়িছে (Several IAS officers have gone to the central and interstate deputation) । এজন বিষয়াই এতিয়া একাধিক বিভাগৰ দায়িত্ব চম্ভালিবলগীয়া হৈছে ।

Robbery in Guwahati: মহানগৰীত দিন ডকাইতে লুটিলে নগদ ধন

গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ সংঘটিত হৈছে দিন ডকাইতিৰ ঘটনা (Robbery in Guwahati)। লাচিত নগৰৰ বেংক অৱ বৰোদাৰ সন্মুখতে দুৰ্বৃত্তই থপিয়াই নিলে ৩ লাখ ৪ হাজাৰ টকা । সমগ্ৰ ঘটনা বন্দী হৈছে CCTV কেমেৰাত । বাইকত অহা দুৰ্বৃত্তই চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই লুটি নিলে ধনখিনি । পদ্মজা গেছ এজেঞ্চিৰ পৰা সঞ্জীৱ মেধী নামৰ কৰ্মচাৰীজনে বেংক অৱ বৰোদাত জমা থ’বলৈ নিছিল টকাখিনি ৷

মহানগৰীৰ অম্বিকাগিৰী ছোৱালী হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলক কন্টেইনমেন্ট জ'ন ঘোষণা

গুৱাহাটীত ক’ভিডে ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে (Covid cases worrying rise in Guwahati)। ভোগালী বিহুৰ পিছতে মঙ্গলবাৰে গুৱাহাটীৰ গীতানগৰত থকা গুৰুকুল গ্ৰামাৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলক কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে কন্টেইনমেন্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পিছতে শুক্ৰবাৰে মালিগাঁৱত থকা অম্বিকাগিৰী ছোৱালী হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলখনকো কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে কন্টেইনমেন্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে (Ambikagiri girls HS School declared containment zone) ৷

RRR Release date Announced : 18 মাৰ্চত ছবিগৃহলৈ আহিব RRR

কৰ’ণা মহামাৰীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়ালৈকে কেইবাবাৰো পিছুওৱা হ’ল বহু প্ৰতীক্ষিত ছবি ‘RRR’ ৰ মুক্তিৰ দিন ৷ শেহতীয়াকৈ ছবিখনৰ টীমটোৱে ঘোষণা কৰিছে যে, ক’ৰণা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত থাকিলে ‘RRR’ 18 মাৰ্চত ছবিগৃহলৈ আহিব ৷ অন্যথা চলিত বৰ্ষৰে 28 এপ্ৰিলত ছবিখনে মুক্তি লাভ কৰিব (Team RRR tweeted its release date on RRR official account) ৷

AASU general meeting postpond: সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ তেজপুৰৰ সাধাৰণ সভা স্থগিত

অসমৰ বাকী জিলাসমূহৰ দৰে শোণিতপুৰতো শেহতীয়াকৈ ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে । যাৰ বাবে ১০ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা হ'বলগীয়া সাধাৰণ সভা বাতিল কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই (General Meeting of AASU in Tezpur postponed)। সংবাদমেলযোগে এই কথা ঘোষণা কৰিছে আছু নেতৃত্বই ।