ইটিভি ভাৰতৰ হাতত পৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ এক বৃহৎ খবৰ ৷ সেই অনুসৰি, শীঘ্ৰে গেৰুৱা দল বিজেপিৰ সৈতে চামিল হ’ব হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন বিপিএফ (BPF to join BJP on 22nd January) ৷ চাওক এই সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গৌতম বৰুৱাই প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিবেদন ৷

অসম চৰকাৰৰ হাফলঙত অনুষ্ঠিত কেবিনেট(Assam government's cabinet meeting at Haflong)ৰ পৰা ওভটি অহাৰ পথত মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণক (Minister Sanjay Kishan in Puranigudam) জ'ব কাৰ্ডৰ শ্ৰমিকৰ ৰূপত দেখা গ’ল নগাঁৱৰ পুৰণিগুদামত ৷ অঞ্চলটোৰ স্থানীয় লোকৰ সৈতে মত-বিনময় কৰা অৱস্থাত এজনৰ সৈতে তৰ্ক-বিতৰ্কও কৰিলে মন্ত্ৰীয়ে ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

নগাঁৱত উপস্থিত অসম চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাস (Ranjeet Kumar Dass in Nagaon) ৷ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীক সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছত পৰ্যালোচনা বৈঠকত অংশগ্ৰহণ (Minister Ranjeet Kumar Dass participate in a review meeting in Nagaon) কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ ৷

ত্ৰিপুৰাৰ বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিদৰ্শন ৷ ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱে বৃহস্পতিবাৰে গোমতী জিলাৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ ১৫-১৮ বছৰ বয়সৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত চলি থকা বিশেষ তিনিদিনীয়া ক’ভিডৰ টীকাকৰণ শিবিৰসমূহ (Tripura CM visits school to inspect Covid vaccination campaign) পৰিদৰ্শন কৰে ৷

সীমান্তৰে অব্যাহত নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ সৰবৰাহ ৷ ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰিলে বিএছএফ গুৱাহাটী ফ্ৰণ্টিয়াৰে (BSF Guwahati Frontier seized huge amounts of drug) ৷ বুধবাৰে জব্দ কৰা এই নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ আনুমানিক বজাৰমূল্য 14 লাখ টকা ৷

কলগাছিয়াত ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰূদ্ধে প্ৰতিবাদত বহিল অসম আৰক্ষীৰ পদৰ প্ৰাৰ্থী (Candidates protest at Kalgachia) ৷ সাক্ষাৎকাৰৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ব্যাপক অনিয়ম কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে প্ৰাৰ্থীসকলে ৷

গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা বৃদ্ধি(Extension of ward in GMC) প্ৰসংগৰে বৃহস্পতিবাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে অসম জাতীয় পৰিষদে ৷ সংবাদমেলত উপস্থিত থাকি অসম জাতীয় পৰিষদৰ সম্পাদক প্ৰিন্স ফাইজুল হক, যুটীয়া সম্পাদক গিৰীন তালুকদাৰ আৰু মহানগৰ জিলাৰ সম্পাদক প্ৰণৱ ডেকাই অভিযোগ কৰে যে, সম্পূৰ্ণ বেআইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ৱাৰ্ড সম্প্ৰসাৰণ (Process of ward extension of Guwahati Municipal Corporation is illegal)৷

বিবাদমান অঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ মতামতক উপেক্ষা কৰি মাটি গতাই দিয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা অসম জাতীয় পৰিষদৰ । মেঘালয়ক মাটি দিয়া সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ এজেপি দলৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভূঞাৰ (AJP reacts to Assam-Meghalaya border issue)। আগবেলা সৰ্বদলীয় বৈঠক আৰু পিছবেলা জাতীয় সংগঠনেৰে আলোচনা কৰি পিছদিনা কেবিনেট বৈঠকত বিষয়টো অনুমোদন কৰাই তাৰ পিছদিনা গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ অনুমোদন ল'বলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নতুন দিল্লীলৈ উৰা মৰা কাৰ্য্য ৰহস্যজনক ।

ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বিষয়-ববীয়া সভাত পৌৰ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত বিশদ আলোচনা (Discussion on municipal elections) ৷ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই দাবী কৰা অনুসৰি, ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত ৮০ শতাংশ ভোট বিজেপিৰ পক্ষত পৰিছে (80 per cent votes in favour of BJP at TKAC election, says Bhabesh Kalita) ৷ বিপিএফে চৰকাৰৰ পক্ষত থাকিব বিচৰাটো আদৰণীয়, যদিও ইউপিপিএলক অসন্তুষ্ট কৰি ৰাজনীতি নকৰে বিজেপিয়ে ৷

লখিমপুৰ নগৰৰ সমীপৰ মাহৰা পথাৰত ওলাইছে এটা ঘোং । এটা পুখুৰীৰ পাৰত শুই থকা অৱস্থাত কেইবাবাৰো প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ৰাইজে ।