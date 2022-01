ৰাজ্যত ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি হৈছে ক’ভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা (Covid positive cases rapidly increasing in Assam) ৷ স্বাস্থ্য বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি (Covid update in Assam) বৰ্তমান ক'ভিড-19 ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 7929 জন ৷ সৰ্বমুঠ ক'ভিড-19 ত আক্ৰান্তৰ হাৰ 12.92 শতাংশ ৷

বিগত ডিচেম্বৰ মাহত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ T-20 আৰু এদিনীয়াৰ অধিনায়ক পদত্যাগ সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰে হোৱা কথা বতৰাত সদ্য প্ৰাক্তন অধিনায়ক বিৰাট কোহলীয়ে প্ৰকাশ কৰা কিছু তথ্যক লৈ সৃষ্টি হৈছিল বিতৰ্ক (Controversy over Kohli's interview after leaving Captainship) ৷ এই কথাত অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছিল দাদা সৌৰভ গাংগুলী ৷ এতিয়া ইয়াকে লৈ কোহলী আৰু দাদাৰ সংঘাতৰ বাতৰি পোহৰলৈ আহিছে ৷

কলগাছিয়াত ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰূদ্ধে প্ৰতিবাদত বহিল অসম আৰক্ষীৰ পদৰ প্ৰাৰ্থী (Candidates protest at Kalgachia) ৷ সাক্ষাৎকাৰৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ব্যাপক অনিয়ম কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে প্ৰাৰ্থীসকলে ৷

ডিব্ৰুগড়ত ভয়াৱহ ক'ভিড পৰিস্থিতি ৷ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত ৫৯ গৰাকী শিক্ষক-কৰ্মচাৰী আক্ৰান্ত ক'ভিডত (COVID in Dibrugarh university campus) ৷ জিলাখনৰ তিনিখন হাইস্কুল মাইক্ৰ' কন্টেইনমেন্ট জ'ন ঘোষণা প্ৰশাসনৰ ৷

অসম চৰকাৰৰ হাফলঙত অনুষ্ঠিত কেবিনেট(Assam government's cabinet meeting at Haflong)ৰ পৰা ওভটি অহাৰ পথত মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণক (Minister Sanjay Kishan in Puranigudam) জ'ব কাৰ্ডৰ শ্ৰমিকৰ ৰূপত দেখা গ’ল নগাঁৱৰ পুৰণিগুদামত ৷ অঞ্চলটোৰ স্থানীয় লোকৰ সৈতে মত-বিনময় কৰা অৱস্থাত এজনৰ সৈতে তৰ্ক-বিতৰ্কও কৰিলে মন্ত্ৰীয়ে ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বিষয়-ববীয়া সভাত পৌৰ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত বিশদ আলোচনা (Discussion on municipal elections) ৷ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই দাবী কৰা অনুসৰি, ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত ৮০ শতাংশ ভোট বিজেপিৰ পক্ষত পৰিছে (80 per cent votes in favour of BJP at TKAC election, says Bhabesh Kalita) ৷ বিপিএফে চৰকাৰৰ পক্ষত থাকিব বিচৰাটো আদৰণীয়, যদিও ইউপিপিএলক অসন্তুষ্ট কৰি ৰাজনীতি নকৰে বিজেপিয়ে ৷

ইটিভি ভাৰতৰ হাতত পৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ এক বৃহৎ খবৰ ৷ সেই অনুসৰি, শীঘ্ৰে গেৰুৱা দল বিজেপিৰ সৈতে চামিল হ’ব হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন বিপিএফ (BPF to join BJP on 22nd January) ৷ চাওক এই সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গৌতম বৰুৱাই প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিবেদন ৷

লখিমপুৰ নগৰৰ সমীপৰ মাহৰা পথাৰত ওলাইছে এটা ঘোং । এটা পুখুৰীৰ পাৰত শুই থকা অৱস্থাত কেইবাবাৰো প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ৰাইজে ।

বিবাদমান অঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ মতামতক উপেক্ষা কৰি মাটি গতাই দিয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা অসম জাতীয় পৰিষদৰ । মেঘালয়ক মাটি দিয়া সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ এজেপি দলৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভূঞাৰ (AJP reacts to Assam-Meghalaya border issue)। আগবেলা সৰ্বদলীয় বৈঠক আৰু পিছবেলা জাতীয় সংগঠনেৰে আলোচনা কৰি পিছদিনা কেবিনেট বৈঠকত বিষয়টো অনুমোদন কৰাই তাৰ পিছদিনা গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ অনুমোদন ল'বলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নতুন দিল্লীলৈ উৰা মৰা কাৰ্য্য ৰহস্যজনক ।

অৱশেষত ন্যায় পালে নিৰুবালা সৰকাৰৰ পৰিয়ালে । ১৪ বছৰ পূৰ্বে মৃত্যু হোৱা মহিলাগৰাকীৰ হত্যাকাৰীক আদালতৰ কঠোৰ শাস্তি । ৭ জনক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড ত্ৰিপুৰা আদালতৰ (Tripura court sentenced life imprisonment to 7 convicts)। এতিয়াও পলাতক দুই মূল অভিযুক্ত ।