শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা এজেহাৰৰ ভিত্তিত (Case against CM Himanta Biswa Sarma) কামৰূপ মহকুমা ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতে জাৰি কৰা এটা নিৰ্দেশৰ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে শুকুৰবাৰে স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছে । কেৱল স্থগিতাদেশ জাৰি কৰাই নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰা কংগ্ৰেছ সাংসদ আব্দুল খালেকলৈও উচ্চ ন্যায়ালয়ে জাননী জাৰি কৰে ।

পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ হতাহগ্ৰস্ত বহু নিষ্ঠাবান কংগ্ৰেছ কৰ্মী । ৰাজ্যখনৰ লগতে গেৰুৱাময় হৈ পৰিল সমগ্ৰ নগাঁও । ২৬ টাকৈ ৱাৰ্ডেৰে গঠিত নগাঁও পৌৰসভাৰ ২৫ ৱাৰ্ডেই দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিজেপি, অগপ মিত্ৰজোঁটে (Nagaon municipality election)। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ বিৰোধী দলৰ উপ-দলপতি ৰকিবুল হুছেইনে উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে নিজৰ গৃহ ৱাৰ্ডৰ দলীয় প্ৰাৰ্থীকো ।

মহানগৰীৰ গাড়ীগাঁৱত জঘন্য ধৰ্ষণকাণ্ড (Gang rape in Guwahati) ৷ পাঁচ যুৱকৰ কামনাৰ বলি হ’ল এগৰাকী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী ৷ পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু ৷

মুছলমান ভোটাৰ অধ্যূষিত অসমৰ বহুকেইখন পৌৰসভা অনায়াসে বিজেপিয়ে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল । মুছলমান ভোটাৰ কংগ্ৰেছ নাইবা এ আই ইউ ডি এফৰ পক্ষতহে থাকে বুলি যি ৰাজনৈতিক ধাৰণা আছিল সেই ধাৰণাকো মিছা প্ৰমাণিত কৰি বহুকেইখন পৌৰসভাত কংগ্ৰেছ বা এ আই ইউ ডি এফে এখনো আসন দখল কৰিব নোৱাৰিলে । সংখ্যালঘু ভোটাৰে হিয়া উজাৰি বিজেপিৰ পক্ষত ভোট দি বিজেপিৰ জোলোঙা ভৰাই পেলালে (Minority votes to BJP)।

কোকৰাঝাৰত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ ক্ষত-বিক্ষত অৱস্থাত উদ্ধাৰ এজন শিক্ষকৰ মৃতদেহ (Brutal murder in Kokrajhar)৷ শিক্ষকজনক অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ ৰাইজৰ ৷ দোষীক বিচাৰি কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ দাবী দল সংগঠনৰ ৷

পাঞ্জাৱত শোচনীয় পৰাজয় কংগ্ৰেছ দলৰ (Congress party defeats Punjab assembly elections)। ইয়াৰ পাছতে কংগ্ৰেছৰ আন্তঃকন্দল আৰম্ভ । দলৰ সভাপতি নৱজ্যোৎ সিং সিদ্ধুৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠে উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী সুখজিন্দৰ সিং ৰন্ধাৱা । সিদ্ধুৰ বিৰুদ্ধে দলীয় নিয়ম উলংঘনৰ অভিযোগ ৰান্ধৱাৰ ।

লখিমপুৰত অসম আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ (Assam Police encounter in Lakhimpur)। আৰক্ষীৰ গুলীত আহত দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী । ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ লগত জড়িত মুঠ তিনিজনক আটক ।

ডিগবৈত জীৱশ্ৰেষ্ঠৰ হাতত ধৰাশায়ী বনৰজা(Leopard slaughter) । ডিগবৈ নাজিৰাটিঙত হত্যা প্ৰকাণ্ড নাহৰফুটুকী (Leopard killed in Digboi) । হত্যা কৰি দুস্কৃতিকাৰীয়ে কাটি নিলে নাহৰফুটুকীৰ মুৰ । নাজিৰাটিঙ চাহবাগিছাত উদ্ধাৰ মুণ্ডহীন নাহৰফুটুকীটো ।

ইউক্ৰেইনৰ বিভীষিকাময় পৰিৱেশৰ মাজত আৱদ্ধ অসমৰ শতাধিক শিক্ষাৰ্থীক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰি অনা হৈছে । শুকুৰবাৰে নতুন দিল্লীত উপস্থিত হয় অসমত ১৬ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী(16 students from Ukraine reached Assam) । তেওঁলোকক অসম ভৱনত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । গুৱাহাটীলৈ বিমানযোগে তেওঁলোকক প্ৰেৰণৰ যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে ।

অসমৰ মহিলা আন্দোলনৰ বিশিষ্ট নেত্ৰী, CPI(M)ৰ ৰাজ্যিক কমিটিৰ প্ৰাক্তন সদস্যা মাধুৰী দেৱীয়ে বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে(Leftist female leader Madhuri devi is no more) ৷ 5 মাৰ্চত হৃদযন্ত্ৰৰ এক জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হৈছিল মাধুৰী দেৱীৰ ৷