ভূমিপূজন বিজতৰীয়া সংস্কৃতি ৷ মাজুলীত দলং হ’লে সত্ৰীয়া পৰম্পৰাত ব্যাঘাত জন্মিব বুলি প্ৰতিবাদ কৰা একাংই সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ হৃৎপিণ্ডত ভূমিপূজন কৰোতে কিয় মাত নামাতিলে বুলি প্ৰশ্ন কৰিলে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে (Pradyut Bordoloi reacts on Bhumi Pujan in Majuli) ৷

জেহাদী সদস্যই কঁপাইছে ৰাজ্য ৷ বৰপেটাৰ ভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা আটক পাঁচ জেহাদী (Five People arrested from Assam town for Jehadi links) ৷ আটকাধীন জেহাদী কেইজন হৈছে বাংলাদেশৰ এটা জেহাদী সংগঠনৰ সৈতে সম্পৰ্কিত ৷

শুকুৰবাৰে নিশা মুম্বাই এয়াৰপ’ৰ্টত দেখা গ’ল বলীউডৰ চুপাৰষ্টাৰ শ্বাহৰুখ খান, জন আব্ৰাহাম আৰু দীপিকা পাডুকনক ৷ ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ বাবে ইউৰোপ অশান্ত হৈ থকাৰ মাজতে পাঠানৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ বাবে স্পেইনলৈ ৰাওনা হৈছে তিনিওগৰাকী তাৰকা শিল্পী (Pathan movie cast) ৷

শিৱসাগৰত এবিঘা মাটিক কেন্দ্ৰ কৰি দুই ফৈদৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট (Land Dispute in Sivasagar) । দুই পক্ষৰ মাজত প্ৰথমে কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত ঘটে আৰু এই কাজিয়া অৱশেষত গৈ প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ৰূপ লয় ৷

শুকুৰবাৰে নিশা কৰিমগঞ্জৰ অসম ত্ৰিপুৰা সীমান্তত চূড়াইবাৰীত আৰক্ষীয়ে এক অভিযান চলাই বুজন পৰিমানৰ গাঞ্জা সহ (Ganja seized in Karimganj) চাৰি গৰাকী মহিলাক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Ganja Smuggler arrested by Police ) ৷

9 মাৰ্চত গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হ’ব বিত্ত মন্ত্ৰী সীতাৰমণ (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) । ৰাজ্যৰ বিত্ত বিভাগৰ প্ৰধান সচিব সমীৰ সিনহাই শণিবাৰে ই টিভি ভাৰতক জানিবলৈ দিয়া মতে, চৰকাৰে সদনত আগন্তুক বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট দাখিল কৰাৰ আগতেই অসমলৈ আহিব দেশৰ বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ (FM Nirmala Sitharaman to visit Assam) ।

প্ৰয়োজনীয় পুঁজিৰ জোৰা মাৰিবলৈ এ পি ডি চি এলৰ ২৩ শতাংশ পৰ্যন্ত বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ । বিদ্যুৎ নিয়ামক আয়োগে ইতিমধ্যে শুনানি গ্ৰহণ কৰিছে যদিও জাননী প্ৰকাশ কৰা নাই । চলিত মাহতেই ৰাজ্যত বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি পোৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে (Power charges to go up again in Assam)। বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱৰ বিৰোধিতা লিগেল ক'নজিউমাৰ প্ৰটেকচন ফ'ৰামৰ ।

শনিবাৰে, মণিপুৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহন আৰম্ভ হয় ৷ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ এই নিৰ্বাচনত ব্যাপকভাৱে হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছে (violence mars second phase of manipur election) ৷ ইতিমধ্যে এজন লোকক নিৰ্বাচনী হিংসাৰ ঘটনাত গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছে ( one shot dead in second phase of manipur election) ৷

শিৱসাগৰৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ বৰচিলাত উত্তেজনা ৷ দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিলে এখন চাহ বাগিচা (Miscreants burn tea gardens on Assam Nagaland border)৷ বাগিচাত থকা বহুকেইটা জিৰণি ঘৰতো দুৰ্বৃত্তই কৰে অগ্নি সংযোগ ৷

ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ বৃহৎ খবৰ ৷ সাময়িকভাৱে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা ৰাছিয়াৰ (Russia declared temporary ceasefire)৷ বিভিন্ন অঞ্চলত আৱদ্ধ ভাৰতীয় আৰু বিদেশী লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ । ৰাছিয়াই বিদেশী নাগৰিকক উদ্ধাৰৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ পদক্ষেপ ।